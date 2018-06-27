6 aylık iş için kura sonuçlarını beklediler

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 1500 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 7 bin 200 kişi başvuruda bulundu. Başvuranların sayısının fazla olması nedeniyle işe alınacakların noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından Kilis Spor Salonu'nda 2 gün önce başlanan kura çekimi bugün de sürdürüldü. Salona gelen bazı kişilerin, takip ettikleri kura çekiminde isimlerinin çıkması için dua ettiği görüldü. Kura çekiminde ismi çıkanlar, sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı. Kura çekiminde ismi belirlenenlerin 2 Temmuz'da işe başlayacakları bildirildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 13:02

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