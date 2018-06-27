İsveçli gözlemci: Gözaltına alındık, görevimizi yapmamız engellendi

Türkiye'nin davetiyle İsveç Parlamentosu tarafından seçimleri gözlemlemekle görevlendirilen Milletvekili Edward Riedl, yaşadıklarını anlattı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Parlamentosu’nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı temsilen Türkiye’deki seçimleri gözlemlemekle görevlendirdiği Milletvekili Edward Riedl, Türkiye'deki kurumların görevini yapmasını engellediğini ve gözaltına alındığını açıkladı.

AKP’NİN ‘KARDEŞ’ PARTİSİNİN ÜYESİ OLMASINA RAĞMEN...

İsveç Parlamentosu, 24 Haziran seçimlerine gözlemci olarak katılması için AKP’nin kardeş partisi Moderat (Muhafazakar) Parti’den Margareta Cederfelt, Edward Riedl, Cecilia Magnusson ve Çevre Partisi Yeşiller’den Jabar Amin’i görevlendirmişti. Amin, Türkiye girişinde gözaltına alındıktan sonra ülkeye girişine izin verilmemiş ve İsveç’e geri gönderilmişti.

Seçimlere gözlemci olarak katılmayı başaran Moderat Parti Milletvekili Edward Riedl ise Türkiyeli yetkililerin gözlemcilere yönelik tutumlarını kabul edilemez olarak niteledi.

SİVİL POLİSLER TARAFINDAN DİYARBAKIR’DA GÖZALTINA ALINDILAR

Riedl, Diyarbakır’da, daha önce dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuş Bugaristanlı bir parlamenterle birlikte bir seçim lokaline gitmek üzereyken sivil polisler tarafından durdurulduklarını ve polis istasyonuna götürüldüklerini söyledi.

Bulgaristanlı parlamenterin sert tepki göstermesi, görevini ancak onu tutuklayarak engelleyebileceklerini söylemesi karşısında polislerin geri adım attıklarını ve kendilerini serbest bıraktıklarını belirtti.

‘GÖREVİMİZİ YAPMAMIZIN ENGELLENMESİ TUHAF’

Türkiye’nin seçimlere meşruiyet kazandırmak amacıyla uluslararası gözlemcileri davet ettiğini hatırlatan Riedl, “Rejime eleştiri yönelten gözlemcilerin ülkeye girişilerine izin verilmemesi ve bizlerin açıkça görev yapmamızın zorlaştırılması ve engellenmesi oldukça tuhaf” diyerek Türkiye’nin gözlemcilere yönelik tutumuna tepki gösderdi.

Riedl, Bulgaristalı meslekdaşı ile birlikte olanları AGİT’e bildirdiklerini, ayrıca kendisinin İsveç Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı’nı bilgilendirdiğini söyledi.

YAŞANANLAR İSVEÇ PARLAMENTOSUNUN GÜNDEMİNDE

Bir diğer milletvekili Marcus Wiechel de, yazılı bir soru önergesiyle Türkiye’nin AGİT gözlemcilerine yönelik olumsuz tutumunu parlamentonun gündemine getirdi. Çevre Partisi Milletvekili Jabar Amin’le birlikte Alman Sol Parti Milletvekilinin Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesini eleştiren Wiechel, Dışişleri Bakanı Margot Wallström’den konuyu Türkiye’nin İsveç Büyükelçisi ile ele almasını ve uluslararası kamuoyunun gündemine getirmesini istedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 12:45

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