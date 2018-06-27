Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce değerimizdir, sonuna kadar kucaklıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu, 'İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz' dedi.

CHP Genel Merkezi'ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok. Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Muharrem İnce, 81 ili ziyaret edeceğini söyledi. Tüm il başkanlarına talimatımdır, İnce'yi karşılayacaksınız" dedi.

OTURMA EYLEMİ SONA ERDİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'yu istifaya çağırmak amacıyla parti genel merkezinin önünde toplanan grup, 24 saatin ardından oturma eylemini sonlandırdı.

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Seçimlerde başarısız sonuçlar aldığı gerekçesiyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yu istifaya çağıran bazı CHP'liler, eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığında dün parti genel merkezi karşısında başlattıkları oturma eylemini sonlandırdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Imırgı, genel merkezin büyük CHP ailesinin ortak evi olduğunu belirterek, seçim akşamlarında burayı yas evi olarak değil, bayram evi olarak görmek istediklerini söyledi.

Oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını ifade eden Imırgı, demokratik protesto haklarını kullandıklarını kaydetti.

Imırgı, "24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Beş kişiyle başlattıkları eyleme, gün içerisinde yüksek sayıda katılımın olduğunu dile getiren Imırgı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla 'yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından eyleme son veren grup üyeleri, parti genel merkezi önünden ayrıldı. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 12:26

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