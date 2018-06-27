Uruguaylı Sebastian Abreu, kariyerindeki 27. kulübe imza attı

41 yaşındaki Uruguaylı golcü Sebastian Abreu Magallanes'e transfer oldu. Abreu, kariyerindeki 27. farklı kulüpte forma giyecek.

Şili İkinci Ligi takımlarından Magallanes'in kadrosuna kattığı 41 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, kariyerindeki 27. farklı kulüpte forma giyecek.

Abreu, ülkesinde Nacional, Meksika'da Tigres, Cruz Azul, Arjantin'de River Plate, San Lorenzo, İspanya'da Deportivo, Real Sociedad, Yunanistan'da Aris ve Brezilya'da Botafogo başta olmak üzere birçok kulüpte görev yaptı.

Uruguay Milli Takımı ile çıktığı 70 maçta 26 gol kaydeden Abreu, 2011 Copa America'da zafere ulaştı. Fenerbahçeli eski futbolcu Diego Lugano, Abreu'yu "Deli olduğu kadar akıllı da" sözleriyle tanımlamıştı.

Kariyerine 1995'te başlayan ve 27. takımıyla anlaşan Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz oyuncular Trevor Benjamin ve John Burridge'in arkasında yer alıyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 12:05

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