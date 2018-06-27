Erdoğan ile Bahçeli seçimden sonra ilk kez bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimin ardından ilk kez bugün görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Erdoğan, bugün Ankara'ya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 16.00'da görüşecek. Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.

Erdoğan ile Bahçeli, seçimden sonra ilk kez bir araya gelecek. Bahçeli, seçim gecesi, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti. Erdoğan seçimde yüzde 52.6 oyla cumhurbaşkanı seçildi. AKP yüzde 42.6, MHP ise yüzde 11.1 oy aldı. İki parti toplamda 344 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da bir araya gelmişti. (Ankara/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 11:48

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