Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi

AKP Genel Başkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 40 dakika süren görüşmesi sona erdi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra Erdoğan ile Bahçeli ilk kez bir araya geldi. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme saat 16:00'da başladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da bir araya gelmişti. (Ankara/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 18:34

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