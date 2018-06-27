İstanbul Büyükçekmece, Kırıkkale ve Kocaeli'de 3 kadın eşleri tarafından öldürüldü.

Mayıs ayında 37 kadının erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Türkiye'de kadın cinayetleri sürüyor. Önceki günden bu yana İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli'de kadın cinayetleri yaşandı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İstanbul Büyükçekmece'de güvenlik görevlisi Kahraman Öztürk, eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Dün gece meydana gelen olayda silah seslerini duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Ali Uçaçelik (55) eşi Özgül Uçaçelik'i bıçaklayarak öldürdü. Kapısını çalıp, kendisini teslim olmaya ikna ettiği komşusunu da pompalı tüfekle kovalayan Ali Uçaçelik, ilçe adliyesinde görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Keskin ilçesi Altındağ Mahallesi Hüdaverdi Atılım Caddesi'nde meydana geldi. Ali Uçaçelik, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Özgül Uçaçelik’i karnından bıçaklayarak öldürdü. Bağrışmaları duyan çiftin komşusu Hüseyin Dönmez, polise haber verdi, ardından da Uçaçelik ailesinin kapısını çaldı. Ali Uçaçelik'ten eşini öldürdüğünü öğrenen Durmaz, komşusundan polise teslim olmasını istedi. Bu sırada tartışma çıkınca Ali Uçaçelik içeri girip pompalı tüfeğini kaparak kaçan Hüseyin Dönmez’in peşine düştü.

Uçaçelik'in tüfekle ateş açtığı kovalamaca, Keskin Adliyesi'ne kadar devam etti. Bu sırada adliyede görevli nöbetçi polis memuru, havaya ateş açarak Uçaçelik'i durdurup gözaltına aldı.

Polisin olay yerine sevk edilen ekiplere teslim ettiği Uçaçelik, emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Özgül Uçaçelik'in cesedi ise Keskin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNİ KATLETTİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün akşam, polis babası İbrahim Y.'nin boşanma davası açan annesi Elif Kaya Y.'yi öldürmesine tanık olan B.Y. (17), babasına engel olmaya çalıştığını ancak olamadığını söyledi. B.Y., "Annem içeri girdiğinde, babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım, yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti" dedi. (HABER MERKEZİ)

Mayıs ayında erkek şiddeti sonucu 37 kadın yaşamını yitirdi

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 10:54

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