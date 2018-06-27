Galatasaray ve Fenerbahçe topbaşı yapıyor

Son şampiyon Galatasaray ve lig ikincisi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için yarın İstanbul'da toplanacak.

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı ve lig ikincisi Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor.

GALATASARAY'IN TAKVİMİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki çalışmaların ardından yurt dışı kampının ilk etabı için İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Galatasaray, ilk kampta bir hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılıların İsviçre'de hangi takımla hazırlık maçı yapacağı ve ikinci kamp programı daha sonra belli olacak.

Galatasaray'da, 1-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek İsviçre kampının tarihinde değişiklik olabileceği öğrenildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos'ta Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile yapacak. Ligde yeni sezon 10 Ağustos'ta başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmasına 18 veya 19 Eylül'de çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI BELİRLENMEDİ

Fenerbahçe de yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı ise henüz belli olmadı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.(İstanbul/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 10:42

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