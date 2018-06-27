Maradona, Nijerya maçı sonrası fenalık geçirdi

2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'in maçlarını tribünden takip eden Diego Maradona, Nijerya maçı sonrası korkuttu.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, ülke milli takımının 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya'yı 2-1 yendiği maç sonrası fenalık geçirdi.

Maç sonrası ayağa kalkarken tökezleyen ve iyi gözükmeyen Maradona'nın içeri alındıktan sonra koltuğa çöktüğü belirtildi.

Bazı haberlere göre St. Petersburg'daki bir hastaneye kaldırılan bazı haberlere göreyse stadyumda tedavi edilen Maradona'nın durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Gazeteci Daniel Arcucci, Maradona'nın kan basıncının kontrol altına alındığını söyledi.

Maç boyu Maradona'yı takip eden kameralar, efsane futbolcudan enteresan kareleri ekranlara getirdi. Bir ara tribünde uyukladığı görülen Maradona, Arjantin'in 2. golü sonrası orta parmağını rakiplere salladı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 08:59

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