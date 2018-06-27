ABD’de 17 eyalet Trump yönetimine karşı ayaklandı

ABD'nin 17 eyaletinde başsavcılar, Trump yönetimine Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikası nedeniyle dava açtı.

ABD’nin 17 eyaletinde başsavcılar, Trump yönetimine Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle dava açtı.

New York, California ve Washington başta olmak üzere 17 eyalette başsavcılar, Başkan Donald Trump’ın “yasa dışı ve acımasız” göçmen politikası nedeniyle ABD yönetimini mahkemeye verdi.

ANAYASAL HAKLARI İHLAL EDİYOR

Seattle Bölge Mahkemesine sunulan 128 sayfalık dava dosyasında, Trump’ın göçmen politikasının ABD Anayasası’ndaki eşit hak, federal iltica ve statü haklarını ihlal ettiği belirtildi.

AA’nın haberine göre New York Başsavcısı Barbara Underwood da yazılı bir açıklama yaparak, “Çocukları ebeveynlerinden ayırmak insanlık dışı, vicdansızca ve yasa dışıdır. Biz de bunu durdurmak için dava açıyoruz. Trump yönetimi çocukları ebeveynlerinden ayırarak ve onları yüzlerce kilometre uzağa göndererek bu çocuklarda çok büyük bir travmaya neden oldu. Bizim ülkemiz bu değil. Trump yönetiminin Anayasa’yı ve haklarımızı baltalamasına seyirci kalmayacağız” dedi.

New Jersey Savcısı Gurbir Grewal da “Yönetimin aileleri ayırma politikası zalimce. Bu kadar basit. Yönetim her gün yeni ve tutarsız politikalar çıkarıp bunları yeni ve tutarsız gerekçelere dayandırıyor gibi gözüküyor. Ancak şunu unutamayız: Gerçek insanların yaşamları tehlikede” açıklaması yaptı.

TRUMP’IN KARARNAMESİ ALDATICI

Donald Trump, ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 20 Haziran’da ülkeye “yasa dışı” yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Sputnik’in aktardığına göre, eyaletlerin açtığı dava dosyasında Trump’ın bu kararı aldatıcı olarak tanımlandı. Trump’ın başkanlık kararnamesinin göçmen ailelerin kanuni haklarını ve iltica hakkını inkar ettiği savunuldu.

Kararnamenin, ailelerin çocuklarından ayrılması uygulamasının sonlanmasını emretmediği ve halihazırda ayrılmış olan çocukların yeniden ailelerinin yanına gönderilmesi hakkında herhangi bir ifadeye yer vermediği vurgulandı.

‘30 GÜN İÇİNDE AİLELERİ BİRLEŞTİRİN’ KARARI

Bu arada San Diego Bölge Yargıcı Dana Sabraw ayrı ancak benzer bir davadaki kararında, göçmenlerin çocuklarının 30 gün içinde yeniden aileleri ile birleştirilmesi için sınır yetkililerine emir verdi. 5 yaş altı çocukların ise 14 gün içinde aileleri ile yeniden bir araya getirilmesine karar verildi. ABD Yurttaş Hakları Birliği’nin (ACLU) açtığı davayı karara bağlayan savcı ayrıca gelecekteki aile ayırmalarına karşı ülke genelinde mahkeme emri çıkardı. Ancak bu kararın eyaletlerin açtığı davayı nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

BAŞKAN YARDIMCISI PENCE: GELMEYİN

Brezilya’da bir basın toplantısında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, ABD’ye “yasa dışı” şekilde girmek isteyen göçmenleri “çocuklarınızın hayatını riske sokmayın” diyerek uyardı, “Eğer yasal şekilde gelemiyorsanız, hiç gelmeyin” dedi.

2 AYDA 2 BİN ÇOCUK AİLELERİNDEN AYRILDI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan ve mayıs aylarında ABD’ye “yasa dışı” olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun tesislerde tutulduğunu açıklamıştı.

Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ileri sürmüştü. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 12:54

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