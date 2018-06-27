AKP'li Turan: Allah Kılıçdaroğlu'yu başımızdan eksik etmesin

CHP'de seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası ve Muharrem İnce'nin genel başkanlığı gibi talepler yükselirken AKP de tartışmalara müdahil oluyor. Dün, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın "Muharrem İnce, CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir" sözleri sonrası Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan "Allah Kılıçdaroğlu'yu başımızdan eksik etmesin" çıkışı geldi.

Çanakkale'de partisinin düzenlediği seçim değerlendirme toplantısına katılan AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Seçim bitsin, birçok yerinden oynayan taş yerine oturacak demiştik. Aynen böyle oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızı dünyanın birçok ülkesinin lideri arayıp tebrik etti. Kılıçdaroğlu etmemiş. Dünya tabloyu okudu. Şimdi artık çalışma ve üretme vakti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izlediklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki, 'Muharrem İnce azcıkta oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten.' Yine, Kılıçdaroğlu'na 'kendisi vazgeçmez, izleyin tiyatroyu' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik. Ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer, ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek." (Çanakkale/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 10:33

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