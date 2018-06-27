Fotoğraf: Pixabay
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
27 Haziran 2018 07:11
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin, Karaburun ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 07:13
www.evrensel.net