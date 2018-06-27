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Bir günde iki kayyuma 'FETÖ' gözaltısı
27 Haziran 2018 00:30
Saray Belediyesine kayyum atanan Kaymakam İbrahim Bayır makamında gözaltına alındı.
Van'ın Saray ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam İbrahim Bayır'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Bayır'ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'den gözaltına alındığı belirtildi.
Özalp Belediyesi eski kayyumu Serdar Karal'da bugün Artvin'de yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'den gözaltına alınmıştı. (Van/MA)
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 00:33
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