İran, ekonomik krizden ABD’yi sorumlu tuttu

Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yeni ekonomik yaptırımlarla İran Hükümeti'nin başa çıkacağının sözünü verdi.

İran’da yaşanan ekonomik kriz esnafları sokaklara dökerken devlet televizyonuna çıkan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin uyguladığı yeni ekonomik yaptırımlarla İran Hükümetinin başa çıkacağının sözünü verdi.

Yaptırımlara boyun eğmeyeceklerini ve içerisinde bulundukları tablonun “abartıldığı kadar kötü olmadığı”nı savunan Ruhani, dış basını İran’a yönelik propaganda yapmakla suçladı.

En kötü durumda bile vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanacağının sözünü veren Ruhani, gerektiği takdirde iç piyasaya sürebilecekleri yeterli miktarda dövizin olduğunu söyledi.

Ruhani, “Uygulanan yaptırımlar ekonomik, politik ve psikolojik bir savaşın parçası. Trump alabileceği en yanlış kararı aldı, karar sonrası en büyük zararı küresel itibarı sarsılan ABD gördü” dedi.

ESNAFLAR EYLEM YAPMIŞTI

ABD’nin nükleer anlaşmayı iptal etmesinin ardından uygulanan yeni yaptırımlar İran’da kimi kesimleri sokaklara döktü. Döviz kurundaki artış ve hayat pahalılığını protesto eden esnaf, Tahran Büyük Çarşısında önceki gün kepenk kapatmıştı. Ülkenin diğer bölgelerine de sıçrayan protestolarda göstericiler grev çağrısı yaparak hükümet karşıtı sloganlar atmıştı.

Polis meclise yürüyen göstericilere sert şekilde müdahale etmişti.

‘DÖVİZLERİ ÜLKEYE GETİRİN’ ÇAĞRISI

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, ulusal para birimi tümenin dolar karşısında rekor değer kaybı yaşaması üzerine yurt dışındaki vatandaşlara ellerindeki dövizi ülkeye getirmeleri çağrısında bulundu.

İran para birimi tümenin son aylarda dolar karşısında rekor değer kaybı yaşaması üzerine İran hükümeti yurt dışındaki vatandaşlarına ellerindeki dövizi ülkeye getirmeleri çağrısında bulundu.

Nobaht, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ülkede protestolara yol açan ekonomik sorunlara değindi.

Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan Nobaht, nisan ayının başından 24 Mayıs’a kadar 4 bin 200 tümen olarak belirlenen kur üzerinden 11 milyar 162 milyon dolar piyasaya sürüldüğünü belirterek, döviz arzında geçen yıla oranla artış olduğunu söyledi.

‘PETROL GELİRİ ARTTI, KRİZ YOK’

Petrol gelirlerinin de geçen yıla oranla yüzde 74 arttığını aktaran Nobaht, bunun ülkede ekonomik kriz yaşanmadığının göstergesi olduğunu savundu.

Nobaht, “Ülke dışındaki İranlılar sahip oldukları dövizi ülkeye getirsin ve halkımız da ellerindeki döviz ve altını piyasaya kazandırsın” dedi.

İran’da ulusal para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru nisan ayında 4 bin 200 tümene sabitlenmişti. Bankalarda dolar, resmi kur üzerinden, serbest piyasada ise kaçak yollardan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 8 bin tümeni geçmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 20:59

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