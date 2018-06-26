Ünal'dan Kılıçdaroğlu'ya: Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız

AKP Sözcüsü Ünal, 'Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. ' açıklaması yaptı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız” dedi.

Ünal, NTV canlı yayınında soruları yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili, 'Eğer demokrasiye inanmayan birisi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasiye inanıyor olsa sandıkta tecelli eden bu sonuçlara saygılı olur' ifadesini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU, KENDİSİNİ ELEŞTİRMELİ'

Kılıçdaroğlu'nun özeleştiri yapmasının gerektiğini belirten Ünal, "AK Parti'nin aldığı oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüyasında görse inanamayacağı bir oy oranı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu lütfen azıcık özeleştiri, otokritik yapsın, kendini eleştirsin" dedi. (HABER MERKEZİ)

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim?

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 20:21

www.evrensel.net