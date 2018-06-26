CHP’liler ‘istifa’ sloganlarıyla genel merkez önünde toplandı

Partinin başarısız olduğunu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini isteyen yüzlerce partili genel merkez önünde eylem başlattı.

Pazar günü yapılan seçimlerde partinin başarısız olduğunu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini isteyen, istifa etmese de partiyi olağanüstü kurultaya götürmesini isteyen yüzlerce partili genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.

Partinin 40 yıl sonra ilk kez Elazığ’dan sonra vekil çıkardığı Gürsel Erol da bugün sosyal medya hesabından istifa çağrısı yaparak yarın genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını ifade etmişti.

2.)Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum.

Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım.

Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalıyız.

Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum — Gürsel Erol (@gurselerol62) 26 Haziran 2018

‘ÖZGÜRLÜK İÇİN TEK ADAMLAR TEK TEK DEVRİLMELİ’

Seçimlerin ardından ilk kez bugün (26 Haziran 2018) kameralar karşısına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim?

Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Twitter'da "'9 seçim kaybeden ve hâlâ başarılıyız' diyenler mi yoksa 'artık değişim gerekir' diyenler mi koltuk sevdalısı?" diye sordu.



Eski CHP Milletvekili Sağlar, Twitter'da, "Kendi koltuklarını sağlamlaştırmak için "merkez yoklaması" yapanlar mı yoksa "ön seçim yapalım üyelerimiz adaylarımızı belirlesin" diyenler mi? koltuk sevdalısı? "9 seçim kaybeden ve hala başarılıyız" diyenler mi? yoksa "artık değişim gerekir "diyenler mi? koltuk sevdalısı!.." paylaşımında bulundu.

Sağlar, bir saat sonra ise, "Daha fazla demokrasi, daha fazla eşitlik, daha fazla özgürlük için; Tek adamlar tek tek devrilmeli" dedi.

ERDEM: İSTİFA ETMELİ

CHP PM (Parti Meclisi) Üyesi ve 25.-26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem de Muharrem İnce'nin açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'yu işaret ederek 'CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında' 'istifa' etmesi gerektiğini yazdı. (HABER MERKEZİ)

Erdem: 9 seçim kaybeden biri bu hareketlilik karşısında istifa etmeli

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 20:45

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