‘İşkence sorunu bir mevzuat meselesi’

Adana'da 'İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü' dolayısıyla basın toplantısı yapıldı.

İHD Adana Şubesi 26 Haziran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Tarafından ilan edilen “İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” dolayısıyla basın toplantısı yaptı. Basın toplantısına Adana Tabip Odası, Adana Barosu, SES Adana Şubesi, Wernicke Korsakofflular Ve Eski Mahpuslarla Dayanışma Girişimi, Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi, basın açıklamasına destek verdi. Basın açıklamasını okuyan İHD Cezaevi Komisyonu sorumlusu Zelal Demiray, işkencecilerin korunduğu ve bu amaçla idari ve yasal her türlü olanakların işkenceciler lehine kullanıldığı bir sistemde ve ortamda, başta işkence mağdurları olmak üzere, bireylerin kendilerini güvende hissetmeleri mümkün olmadığını dile getirdi. OHAL ve savaş hali dahil hiç bir istisnası olmaksızın işkenceye yönelik yaptırımlardan bahsederek işkence ve kötü muamelenin halen insanlık dışı bir cezalandırma, yıldırma, sindirme politikası olarak uygulanmaya devam ettiğini dile getiren Demiray, sorunun aslında bir mevzuat meselesi olmadığını ifade etti.

"İŞKENCEYİ KORUYAN POLİTİKALAR OLAĞAN HALE GELDİ"

Özellikle; 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimine yönelik ilan edilen Olağanüstü Hal ve hükümetin hayata geçirdiği kapsamlı güvenlik önlemleri neticesinde, toplumun birçok kesiminde genel bir korku ve güvensizlik hissiyatı oluştuğunu dile getiren Demiray, "Bununla birlikte 'teröre karşı güvenliği sağlama' gerekçesiyle işkenceyi meşrulaştıran ve işkence uygulayıcılarını koruyan tutum ve politikalar olağan hale getirilmiştir"dedi.

'İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Özellikle uluslar arası kuruluşlarca arka arkaya gelen ve açıklanan raporlarla Türkiye'nin bir kez daha işkenceci devlet kategorisinde yer almaya başladığını dile getiren Demiray, "İşkence uygulamalarındaki fail ve mağdur sayılarındaki artış dikkat çekicidir. Böylesi bir deneyim doğalında tüm toplum nezdinde işkencenin bir süre sonra normalleşmesine neden olacaktır. Bu çerçevede insan hakları savunucuları ve demokratik kitle örgütleri olarak tekrar belirtmek isteriz ki; İnsanlığa karşı bir suç olan işkenceyi açığa çıkarmaya, belgelemeye, paylaşmaya devam edecek, işkenceye maruz kalan insanların yanlarında tüm olanaklarımızla olmaya devam edeceğiz"dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:33

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