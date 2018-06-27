Murat Somer: Muhalefetin orta ve uzun vadeli hedefler belirlemesi ÅŸart

'SeÃ§imler adil ÅŸartlarda olsaydÄ±, ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk turda kazanamadÄ±ÄŸÄ±, Cumhur Ä°ttifakÄ±â€™nÄ±n Mecliste Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rdÄ±k.'

Serpil Ä°LGÜN

ErdoÄŸan ve Bahçeli’yi sandÄ±ktan çÄ±karan seçim sonucuyla birlikte, fiili olarak yürütülen ‘tek adam tek parti rejimi’, 25 Haziran itibariyle resmileÅŸmiÅŸ oldu. Zaten Devlet Bahçeli de, 17 Nisan’daki grup toplantÄ±sÄ±nda baskÄ±n erken seçimi dillendirmekle kalmayÄ±p tarih verirken, gerekçelerinden biri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n bir an önce resmileÅŸmesi gerektiÄŸiydi: “Türkiye’nin 3 KasÄ±m 2019’a kadar dayanmasÄ± kolay deÄŸildir. Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandÄ±ÄŸa gidip hem cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±, hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düÅŸmanlarÄ±na gereken dersi vermesi en makul, en demokratik, en akÄ±lcÄ± yoldur. Türkiye’nin bekasÄ± açÄ±sÄ±ndan Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n korunmasÄ± elzemdir. Ä°ttifakÄ±n baÅŸarÄ±yla seçimlerden çÄ±kmasÄ± için toplumsal olaylarÄ±n iyi takip edilmesi, atÄ±lan adÄ±mlarÄ±n verilere göre atÄ±lmasÄ± gerekmektedir.”

24 Haziran’Ä±, öne çÄ±kan sonuçlarÄ± üzerinden deÄŸerlendirmesi, bir tür ilk okuma yapmasÄ± için baÅŸvurduÄŸumuz Siyaset Bilimci Prof. Dr. Murat Somer de, baskÄ±n erken seçimin bu ilan edilme biçimini, kollanan koÅŸullarÄ±, eÅŸitsizliÄŸini ve tabii OHAL ÅŸartlarÄ±nÄ± akÄ±lda tutmak gerektiÄŸini söylüyor. Muhalefetin taktiklerini ve performansÄ±nÄ± genel olarak baÅŸarÄ±lÄ± bulan Somer, ErdoÄŸan’Ä±n seçmenlerinin bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan da duyulan bu baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±n, oy tercihini deÄŸiÅŸtirmeye yetmediÄŸini belirtiyor. Ama ekliyor: “Henüz!”

ErdoÄŸan’Ä±n referandumdaki oylarÄ±nÄ±n üzerine çÄ±kmasÄ±nÄ± ne saÄŸladÄ±? MHP nasÄ±l oldu da seçimin kazananÄ± oldu? Bloklar arasÄ±nda kayda deÄŸer oy geçiÅŸinin olmamasÄ± kutuplaÅŸma için ne söylüyor? 24 Haziran akÅŸamÄ±ndaki tutumu nedeniyle liderliÄŸi sorgulanmaya baÅŸlanan Ä°nce’nin önündeki seçenekler neler?

Murat Somer yanÄ±tladÄ±.

24 Haziran’a yaklaÅŸÄ±ldÄ±kça muhalefette umut ve güven artmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ama sevinen taraf ErdoÄŸan ve ortaÄŸÄ± Bahçeli oldu. Seçim sonucunu bir cümleyle ifade etmeniz gerekse, ne söylersiniz?

“50 günde bu kadar olduysa ümit var” gibi bir baÅŸlÄ±k anlatabilir belki. KutuplaÅŸma, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n kitlesiyle kurduÄŸu duygusal baÄŸ, bu baÄŸÄ± besleyen tek yanlÄ± enformasyon ve politik ekonomi yoluyla oluÅŸturulmuÅŸ, “yakalanmÄ±ÅŸ” bir kitle var. Bu sadÄ±k blok içinde izlenen politikalara karÅŸÄ± hoÅŸnutsuzluk görülüyordu fakat cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konusunda yine de tercihini deÄŸiÅŸtirmedi. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± parti seçiminde kendi bloÄŸu içinde MHP’ye kÄ±sÄ±tlÄ± bir kaymayla ifade etmiÅŸ gözüküyor. Bu, muhalefetin doÄŸru ÅŸeyler yapmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor. Henüz yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. Özellikle baÄŸÄ±msÄ±z kurumlara güvenilemeyen bir ortamda, sandÄ±k güvenliÄŸinin vatandaÅŸ inisiyatifleriyle, siyasal partilerin iÅŸ birliÄŸiyle, daha da fazla ihlal olmadan saÄŸlanmasÄ± geleceÄŸe yönelik güven yaratmalÄ±. Kolay deÄŸil. Muhalefetin adaylarÄ± bir yandan sadÄ±k kitlenin aklÄ±na ve ekonomik çÄ±karlarÄ±na hitap etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar, uzlaÅŸma politikasÄ±yla kutuplaÅŸtÄ±rmayÄ± kÄ±rmaya, diÄŸer yandan ErdoÄŸan ve iktidar elitlerinin mütevazÄ± halk yaÅŸamÄ±ndan ayrÄ±calÄ±klÄ± yaÅŸam tarzÄ±na dönüÅŸümünü iÅŸleyerek duygusal baÄŸÄ± kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu iki strateji de gerekli ama aynÄ± zamanda etkili olmasÄ± zor. 50 günde, eÅŸitsiz ÅŸartlarda bu kadar oldu. Zaten baskÄ±n seçim olmasÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de buydu.

24 Haziran’Ä±n en ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± sonucu ne oldu?

MHP’nin aldÄ±ÄŸÄ± sonuç. Seçimin sonucunun tahmin edilmesinin zor olduÄŸunu düÅŸünüyordum. ErdoÄŸan ve partisinin zayÄ±flamasÄ± veya durumunu korumasÄ± beni ÅŸaÅŸÄ±rtmayacaktÄ±. Ama MHP’nin daha düÅŸük almasÄ±nÄ± bekliyordum. AkÅŸener’in de biraz daha çok almasÄ±nÄ±.

Gerek MHP içindeki tartÄ±ÅŸmalar, gerekse AKP’den MHP’ye, MHP’den AKP’ye 24 Haziran’a doÄŸru daha da artan eleÅŸtirilere, Bahçeli’nin seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmamasÄ±na ve de Ä°YÄ° Parti etkisine raÄŸmen MHP bu sonucu nasÄ±l elde etti?

AraÅŸtÄ±rmak lazÄ±m ama AKP’den gelen oy baÄŸlamÄ±nda AKP’nin zayÄ±flamasÄ± ve Meral AkÅŸener’in baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gibi okunabilir. Ä°YÄ° Parti ya da AkÅŸener’in kiÅŸisel baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±nda demiyorum. Çok adaletsiz ÅŸartlarda kampanya yaptÄ±lar. Buna raÄŸmen aldÄ±klarÄ± oy baÅŸarÄ±lÄ± kabul edilebilir. Fakat AKP’den ve muhafazakar milliyetçi kesimden daha çok oy almalarÄ± beklenirdi. Bu durum bu kesimleri ikna edemediÄŸini ya da edecek kadar baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

DolayÄ±sÄ±yla esas sorun, genel olarak muhalefetin AKP ve MHP tabanÄ±nÄ± ikna ederek bloklar arasÄ±nda oy geçiÅŸlerini saÄŸlayamamasÄ±...

Daha fazla saÄŸlayamamasÄ±. Parti bazÄ±nda 1 KasÄ±m’a göre 7,5 puan geçiÅŸ var. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda ErdoÄŸan bloÄŸu korundu. Ama çok da deÄŸil, mesela 1.5 puan SP, iki-üç puan daha Ä°YÄ° Parti çekebilseydi seçim ikinci tura gidecekti. O zaman da Ä°nce’nin diÄŸer muhalefet partilerinin oyunu toplama ÅŸansÄ± olacaktÄ±. Ä°nce, kendi baz puanlarÄ±nÄ±n çok üstüne çÄ±ktÄ± fakat diÄŸer adaylar daha baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için kaybetti.

MHP’ye geri dönersek, ‘seçimden sonra bu ittifak daÄŸÄ±lÄ±r’ görüÅŸünün tersine, zorunlu bir koalisyonu ortaya çÄ±karan sonuçlar evet, MHP’yi güçlendirdi. Bu durum, izlenen güvenlikçi-milliyetçi politikalar üzerinde nasÄ±l bir etki gösterir peki?

24 Haziran, MHP’nin nüfuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletti. Özellikle devlet kadrolarÄ±nda, terörle mücadele konusunda, Kürt meselesi konusunda Bahçeli’nin ve MHP’nin etkisi çok arttÄ±. Bu anlamda daha güvenlikçi politikalar bekleyebiliriz. Fakat ÅŸöyle bir durum da var; ErdoÄŸan ÅŸu an ekonomik alanda çok zor bir gündemle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Ä°ktidarÄ± saÄŸlamlaÅŸmÄ±ÅŸ durumda ama baÅŸarÄ±lÄ± bir yönetim göstermesi gerekiyor. Güvenlikçi politikalar kamuoyunun dikkatini baÅŸka yöne çekebilir ama büyük ekonomik maliyeti de var. Bunu da göz önüne almak zorunda. Daha kapsayÄ±cÄ± kadrolarÄ± yanÄ±na çekme arayÄ±ÅŸlarÄ± olacaktÄ±r.

MHP ile koalisyonun geleceÄŸini nasÄ±l görüyorsunuz? Parlamento etkisizleÅŸse de, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n kurumsallaÅŸmasÄ±nda Meclis ayaÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla MHP desteÄŸi önemli görünüyor çünkü...

Bugünden yanÄ±tlamasÄ± zor. Son yÄ±llardaki gidiÅŸat gösteriyor ki, iktidar devlette kapsamlÄ± bir yeniden yapÄ±landÄ±rmaya gitmeye çalÄ±ÅŸacak. Mevcut anayasa deÄŸiÅŸiklikleri bunun için cumhurbaÅŸkanÄ±na imkân veriyor. Yeni tüzel kiÅŸilikler, bakanlÄ±klar kurma, teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n görev ve yetkilerini belirleme yetkisi münhasÄ±ran cumhurbaÅŸkanÄ±nda. Yani Türkiye’nin idari yapÄ±sÄ±nda -hatta üniter yapÄ±yla ilgili de olabilir- deÄŸiÅŸiklikler yapabilir. BakanlÄ±klarÄ±, -tartÄ±ÅŸmalÄ± da olsa Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± deÄŸiÅŸtirebilir, genelkurmay baÅŸkanÄ±nÄ±n görev ve yetkilerini yeniden belirleyebilir... Burada MHP ile farklÄ± öncelikler nedeniyle görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± çÄ±kabilir. Ancak, çÄ±kar birliÄŸinin ikisine de yarar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürsek, görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± derinleÅŸtirmemeye de çalÄ±ÅŸacaklardÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± farklÄ± koalisyon ve iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ± da araÅŸtÄ±rabilir.

'DÄ°NLEMEYE BAÅžLAMA, Ä°KNA OLMAYA DÖNÜÅžMEDÄ°'

Ä°ÅŸaret ettiÄŸiniz ekonomideki bozulmalar baÅŸta olmak üzere, iç ve dÄ±ÅŸ siyasetteki sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±k, yeni bir hikâye sunamama, savunmada kalma gibi muhalefet açÄ±sÄ±ndan ikna etmeyi kolaylaÅŸtÄ±ran koÅŸullar mevcut olmasÄ±na raÄŸmen, ErdoÄŸan’Ä±n yüzde 52.6 oranÄ±yla baÅŸkanlÄ±k mührünü cebine koymasÄ±nÄ± ne saÄŸladÄ±?

Bu, giriÅŸte bahsettiÄŸim konuyla ilgili. Siyasetçiyle tabanÄ± arasÄ±nda kurulan iliÅŸki eÄŸer yüzde yüz rasyonel bir iliÅŸki olsaydÄ± -rasyonel olmamasÄ±nÄ± olumsuz anlamda söylemiyorum, çünkü siyasal aktörlerin güven iliÅŸkisi için tabanlarÄ±yla duygusal bir baÄŸ kurmalarÄ± gerekir- o zaman ErdoÄŸan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± hatalar, yalpalamasÄ±, yorgun gözükmesi vs. daha fazla oy kaybÄ±na yol açardÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n tüm siyasi kariyeri boyunca seçmenleriyle kurduÄŸu güçlü bir baÄŸ var. Bu baÄŸ bir yandan uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarla ilgili, ama öte yandan da kiÅŸisel bir baÄŸ. MütevazÄ± bir geçmiÅŸten gelerek, toplumun önemli bir kesimine hitap eden bir baÅŸarÄ± hikayesi sundu. Bu sayede kendi tabanÄ±yla güçlü bir baÄŸ kurdu. Bir tür “yakalanmÄ±ÅŸ kitle” yarattÄ±. Yani baÅŸka tarafa bakmaktan adeta suçluluk duyan, sadÄ±k bir kitle. Popülist söylem kullanan liderlerle tabanÄ± arasÄ±nda böyle duygusal bir iliÅŸki olduÄŸunda, sevdiÄŸiniz liderin zor durumda kalmasÄ±, sizi ondan uzaklaÅŸtÄ±rmaz. Tersine, onu size daha da yaklaÅŸtÄ±rabilir. AynÄ± ÅŸey hata yapmasÄ±nda da geçerlidir. ArkadaÅŸÄ±nÄ±z, sevgiliniz hata yaptÄ±ÄŸÄ±nda ondan hemen uzaklaÅŸmazsÄ±nÄ±z, bunu yapmanÄ±z kendinizi, kendi duygularÄ±nÄ±zÄ±, kararlarÄ±nÄ±zÄ± da reddetmeniz anlamÄ±na gelir.

DolayÄ±sÄ±yla, örneÄŸin ‘dÄ±ÅŸ güçler ve içerdeki iÅŸbirlikçiler dövizle oynayarak ErdoÄŸan’Ä± devirmek istiyorlar’ propagandasÄ± tam da o duygusal baÄŸa sesleniyor?

Evet. Kitlenin liderin mücadelesiyle kendini özdeÅŸleÅŸtirmesi söz konusu. KutuplaÅŸmÄ±ÅŸ kitleler arasÄ±ndaki psikolojik “birbirini çekememe”, liderler düzeyinde bir vekalet savaÅŸÄ± üzerinden yürüyor sanki. Bu, antidemokratik ortamÄ±n da yarattÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey. Özellikle ErdoÄŸan kitlesi için son derece dezenformasyona açÄ±k, alternatif enformasyona kapalÄ± bir dünya yaratÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

Böyle bir bloklaÅŸma olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir diÄŸer önemli faktör de ÅŸu; ekonomik açÄ±dan devletten aldÄ±ÄŸÄ± destekleri vatandaÅŸtan alÄ±nan vergilerle saÄŸlanan imkanlar olarak deÄŸil de, minnettarlÄ±k duygusu içinde AK Parti’ye ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a baÄŸlayan bir kitle oluÅŸtu. DolayÄ±sÄ±yla politik ekonomi faktörü de çok önemli.

Ne olursa sözüne ettiÄŸiniz baÄŸÄ±n zayÄ±flamasÄ± hÄ±zlanÄ±r?

ErdoÄŸan özellikle ekonomide, kalkÄ±nma konusunda iyi bir performans gösteremezse ve muhalefet alternatif olabilirse elbette bu baÄŸ zaman içinde deÄŸiÅŸecek, propaganda etkisizleÅŸecektir. Seçmen son tahlilde rasyonel olarak cebini de düÅŸünüyor.

Gerek Ä°nce, gerek AkÅŸener, gerekse KaramollaoÄŸlu, ErdoÄŸan’Ä±n deÄŸiÅŸtiÄŸini, artÄ±k o halkla iç içe, onlar gibi yaÅŸayan insan olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saraylarda yaÅŸayan, ayrÄ±calÄ±klÄ± bir insan olduÄŸunu vurgulayarak o baÄŸÄ± kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Fakat propaganda süresi bunun için çok yetersizdi. ErdoÄŸan’Ä±n seçmeninin bir kÄ±smÄ±nÄ±n bunlarÄ± dinlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ancak dinlemeye baÅŸlama, ikna olmaya dönüÅŸemedi. Muhalefet alternatif göstermeye, güven vermeye devam ederse bu deÄŸiÅŸecektir. DeÄŸiÅŸimin bir yönü kuÅŸak boyutuyla da oluyor. Özellikle genç seçmenler kendilerini yönetenlerin sunduklarÄ± fÄ±rsatlara, yönetim performanslarÄ±na ve alternatiflere bakacaklardÄ±r.

'EGOLARIN VE KISIR TARTIÅžMALARIN DÄ°ZGÄ°NLENMESÄ° GEREKEN BÄ°R DÖNEMDEYÄ°Z'

Evrensel

CHP oylarÄ±ndaki düÅŸüÅŸ ve Muharrem Ä°nce ile CHP oyu arasÄ±ndaki 8 puanlÄ±k fark, 25 Haziran’Ä±n ilk saatlerinden itibaren tartÄ±ÅŸmaya açÄ±ldÄ±. Oklar, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve yönetimine çevrilmiÅŸ görünüyor. Ä°nce de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada CHP’nin hatalarÄ±ndan bahsetti ama ayrÄ±ntÄ± vermedi. CHP’nin oy kaybÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?

AslÄ±nda CHP söylem konusunda, vaat konusunda, pek çok doÄŸru hamle yaptÄ± bu seçimde. AyrÄ±ca muhalefete de çok büyük katkÄ± yaptÄ±. Ä°YÄ° Parti’nin seçime girebilmesini saÄŸladÄ±, ortak çalÄ±ÅŸma zemini yarattÄ±, SP ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±... Bunlar, Türkiye için çok yararlÄ± iÅŸler oldu ve Ä°nce’nin baÅŸarÄ±sÄ±nda bunun da katkÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirtmek gerekiyor.

CHP’de uzun zamandan beri gündemde olan yenilenme iddiasÄ± önemli. Bunu devam ettirmesi gerekiyor. Ä°ki alanda yapmasÄ± gerekiyor; birincisi program boyutu, ikincisi de organizasyon. CHP’nin de çalÄ±ÅŸan, sadÄ±k bir örgütü var fakat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k içinde. Merkezle yerel arasÄ±nda yeteri kadar koordinasyon ve liyakat sistemi yok. Bu sorunlarÄ± organizasyon alanÄ±nda yapacaÄŸÄ± reformlarla çözmesi gerekiyor önümüzdeki dönemde.

Oy tartÄ±ÅŸmasÄ±na gelince, evet oyu düÅŸtü. Ä°YÄ° Parti veya HDP faktörünün oranÄ± ne, bakmak lazÄ±m. Ama asÄ±l önemlisi oyunu artÄ±rmalÄ±ydÄ±.

Sonuçlar CHP yönetimine baskÄ± olarak yansÄ±rken, Muharrem Ä°nce’nin siyasi kariyerinin önü açÄ±lmÄ±ÅŸ görünüyor. Ä°nce, nasÄ±l bir pozisyon alÄ±rsa yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi güçlendirmiÅŸ olur?

Ä°nce açÄ±sÄ±ndan iki opsiyon var. Birincisi, CHP içinde siyaset yapmaya devam edip, CHP ile etkili olmaya çalÄ±ÅŸabilir. Ä°kinci yol ise, dünyada da son dönemde örneÄŸini çok gördüÄŸümüz bir baÄŸÄ±msÄ±z hareket kurmasÄ±. CHP rozetini çÄ±kararak, “herkesin cumhurbaÅŸkanÄ± olma” vaadiyle çok etkili bir kampanya yürüttü. Bu, baÄŸÄ±msÄ±z hareket yoluyla iktidara alternatif olma opsiyonunu sunuyor. Bir kadro ve örgüt oluÅŸturabilirse bu da baÅŸarÄ± potansiyeli yüksek bir seçenek olabilir. Ama CHP ile veya CHP’nin baÅŸÄ±nda bir ekip ile yaparsa, bunu bir reform gündemiyle yapmasÄ± önemli. “Ben deÄŸil biz” söyleminin tüm demokrasi bloÄŸu açÄ±sÄ±ndan eyleme geçmesinin, egolarÄ±n ve kÄ±sÄ±r tartÄ±ÅŸmalarÄ±n dizginlenmesi gereken bir dönemdeyiz.

Ä°nce’nin ‘24 Haziran akÅŸamÄ± YSK önünde oturma’ iddiasÄ±nÄ±n aksine, kameralar karÅŸÄ±sÄ±na hiç çÄ±kmamasÄ±na sizin yorumunuz ne?

Ä°nce kÄ±sa zaman içerisinde seçmeniyle, belki ErdoÄŸan’Ä±nkine benzeyebilecek bir güven iliÅŸkisi, duygusal bir baÄŸ kurmaya baÅŸladÄ±. Bu büyük bir baÅŸarÄ±. Fakat 24 Haziran gecesi sessizleÅŸmesi, onun kendi kitlesiyle kurmakta olduÄŸu baÄŸda bir hasar oluÅŸturma tehlikesi yarattÄ±. Ertesi gün yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. OluÅŸan hasarÄ± tamir edebileceÄŸini düÅŸünüyorum. AçÄ±klamasÄ±nda insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±na yanÄ±t veren, geleceÄŸe dönük bir gündem ortaya koymuÅŸ olmasÄ± da doÄŸru oldu.

'AKP’NÄ°N OY KAYBETMESÄ° FIRSAT SUNUYOR'

DüÅŸen morallerin toparlanmasÄ±, umudun diri tutulmasÄ±, ‘olmayacak’ duygusunun baskÄ±n hale gelmemesi için muhalefet nasÄ±l bir yol izlemeli?

Öncelikle mobilizasyonu, örgütlenmeyi devam ettirmek, seçmenle kurulmuÅŸ olan baÄŸÄ± taze tutmak gerekiyor. Mecliste çoÄŸunluÄŸu yok ama tepki duyduÄŸu politikalara karÅŸÄ± Maltepe’de 5 milyon ortak ses opsiyonu her zaman var. YaÅŸanan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÅŸmak için muhalefetin mutlaka kendisine yeni hedefler koymasÄ± gerekiyor. Hem uzun vadeli hem orta vadeli hedefler. Çünkü ancak böyle insanlara umut aÅŸÄ±layabilirsiniz.

ÖrneÄŸin 9 ay sonraki yerel seçimler?

Evet, zaten AK Parti’nin oy kaybetmiÅŸ olmasÄ± bir fÄ±rsat kazandÄ±rÄ±yor. Bu orta vadeli bir hedef ama uzun vadeli hedef iktidara gelmek. Bunun için de kitlesini taze tutmaya, motivasyonunun korumaya odaklanmasÄ± lazÄ±m. Burada liderlik önemli çünkü liderlik insanlara ümit verecek, yön verecek. Siyaset, medya ortamÄ±nÄ±n da etkisiyle, siyasal liderler kitleler adÄ±na mücadele eden figürler haline geldiler. Ä°nce’nin iktidarÄ±n etkisi altÄ±na girmiÅŸ medyada zeminini koruyabilmesi, oradaki gazetecilerin hadlerini bildirebilmesi mesela, çok etki yarattÄ±. Neden? Çünkü insanlar kendileri için de bir kavga verildiÄŸini hissediyorlar. DolayÄ±sÄ±yla gündemde kalmaya devam ederek kitlesinin güvenini arttÄ±rmak önemli. Bu noktada yapÄ±labilecek bir ÅŸey de ÅŸu; Mesela Ä°nce’nin bu yönde vaadi de vardÄ±, gençlerle, kadÄ±nlarla, toplumun deÄŸiÅŸik kesimleriyle yerel toplantÄ±lar yapabilir. Gezi dönemindeki (seçim sürecinde de yapÄ±ldÄ±) park forumlarÄ± gibi etkinlikler, yerel buluÅŸmalar önemli olacaktÄ±r.

'FATURA ERDOÄžAN YERÄ°NE PARTÄ°SÄ°NE KESÄ°LMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R'

TabanÄ±n ErdoÄŸan’a AKP üzerinden uyarÄ± mesajÄ± verdiÄŸi, ErdoÄŸan’Ä±n da balkon konuÅŸmasÄ±nda ‘MesajÄ± aldÄ±k’ derken bunu kastettiÄŸi söyleniyor. Seçmen ErdoÄŸan’a ‘Sen baÅŸkan ol, ama kendine çekin düzen ver’ mi dedi?

Öyle gibi gözüküyor. BahsettiÄŸimiz huzursuzlukta faturayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yerine partisine kesmiÅŸ olabilir. Ama bunu daha net ifade etmek için, sonuçlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± incelenmesi gerekiyor. Bir de tabii ÅŸöyle bir ÅŸey var; AK Parti’nin örgütü yeterince iyi çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ olabilir. ErdoÄŸan bunu metal yorgunluÄŸu olarak tarif etmiÅŸti.

OylarÄ± beklenenin altÄ±nda kalan bir diÄŸer parti de Saadet Partisi. Dinin araçsallaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸta olmak üzere, iktidara yönelik oldukça sert eleÅŸtiriler yöneltmesine raÄŸmen, SP dindar muhafazakar tabana neden etki edemedi?

Bu, bahsettiÄŸim yakalanmÄ±ÅŸ kitleyle ilgili olabilir. Daha kapsamlÄ± araÅŸtÄ±rmak lazÄ±m, ama KaramollaoÄŸlu’nun baÅŸarÄ±lÄ± bir performans gösterdiÄŸi söylenebilir. Söylemleri dikkat çekti ama tabii örgüt ne kadar çalÄ±ÅŸabildi, bilmiyorum. Onunla da ilgisi olabilir.

'SONUÇLAR KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜLMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° ORTAYA KOYDU'

BarajÄ± aÅŸmamasÄ±nÄ±n AKP lehine olmasÄ± sebebiyle seçim sürecinin baÅŸÄ±ndan bu yana tartÄ±ÅŸÄ±lan HDP’nin yüzde 11.7’lik oy oranÄ±nÄ± nasÄ±l yorumlarsÄ±nÄ±z?

Beklenen oldu. ErdoÄŸan’Ä±n iddiasÄ±nÄ±n aksine, Kürt sorununun çözülmediÄŸini seçim sonuçlarÄ± da ortaya koydu. Kürt seçmenler yine kendileriyle belli bir gönül baÄŸÄ± kurabilmiÅŸ olan DemirtaÅŸ’a ve HDP’ye sÄ±rtlarÄ±nÄ± çevirmediler. MaÄŸdur olduÄŸunu düÅŸündükleri partilerine destek vermeye devam ettiler. Böylelikle, belki de bir fÄ±rsat daha çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu HDP için. Çünkü, 7 Haziran’da yakalanan fÄ±rsat ÅŸu veya bu nedenle kullanÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. HDP’nin, yakaladÄ±ÄŸÄ± bu fÄ±rsatÄ± iyi deÄŸerlendirmesi gerekiyor.

Baraj engelini aÅŸmasÄ± için CHP tabanÄ±ndan HDP’ye verilen destek, Kürtlerle Türkler arasÄ±nda duygusal olarak kopma aÅŸamasÄ±na gelen baÄŸÄ±n yeniden kurulmasÄ± için de bir zemin sundu diyebilir miyiz?

Evet, çünkü kampanya sÄ±rasÄ±nda söylenen ÅŸeyler çok önemliydi, örneÄŸin “Siz bize 1 milyon oy verin, biz size ikinci turda 6 milyon oy verelim!” gibi diyaloglar önemliydi. O konuda Muharrem Ä°nce’nin de büyük katkÄ±sÄ± oldu, ama onun ötesinde sonuçta CHP yönetimi, CHP’li seçmenlere “Böyle yapÄ±n” demedi, seçmenler bunu kendi baÅŸlarÄ±na yaptÄ±lar. Bu, demokrasi adÄ±na bir hareketti. Kürt sorununun çözülmesi için Türklerin çözüm önerisi ne, onlar ne istiyorlar? Öncelikle Türklerin bu yanÄ±tlarÄ± oluÅŸturmalarÄ± gerektiÄŸi düÅŸüncesinde olan bir siyaset bilimci olarak, bunun daha kavramsal düzeyde, daha kapsamlÄ± bir diyaloÄŸa dönüÅŸmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.

EÅžÄ°TSÄ°ZLÄ°KLER AVANTAJ SAÄžLAMIYOR OLSAYDI YARATILMAZDI

Seçimin OHAL koÅŸullarÄ±nda yapÄ±lan, anti demokratik karakterinin sonuçlar üzerindeki etkisini de göz ardÄ± etmemek lazÄ±m, ne dersiniz?

Åžu konuda kimsenin kuÅŸkusu olmamalÄ±; eÄŸer bu seçimler biraz daha adil ÅŸartlarda olsaydÄ±, örneÄŸin Selahattin DemirtaÅŸ cezaevinde olmasaydÄ±, kampanya yapabilseydi, Meral AkÅŸener biraz daha medyada yer alsaydÄ±, devlet imkanlarÄ± 100 kullanÄ±lmÄ±ÅŸsa 50 kullanÄ±lsaydÄ±, ErdoÄŸan’Ä±n kesinlikle birinci turda kazanamadÄ±ÄŸÄ±, Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n da Mecliste çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rdÄ±k. Bir de, 12 Eylül rejiminin bile izin verdiÄŸi gibi, aynÄ± programda tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir seçimi düÅŸünün. EÄŸer eÅŸitsizlikler avantaj saÄŸlamÄ±yorsa, iktidarÄ±n bu kadar gayret sarf edip bu eÅŸitsizlikleri yaratmasÄ±nÄ±n hiçbir mantÄ±ÄŸÄ± olmazdÄ± zaten.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 11:00

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