Emek partisi üyesine tehdit ve darp

Emek Partisi Antep İl örgütü üyesi Halil Sayın, seçim günü evine dönerken saldırıya uğradığını söyledi.

Antep’e bağlı Geneyik Köyü’nde yaşayan Sayın, 24 Haziran seçimlerinde köyünde görevlisi olduğu sandıkta sayım işlemlerinin ardından evine dönerken saldırıya uğradı. Gözü ve kolu moraran Sayın, saldırıyı gerçekleştiren kişiden şikayetçi oldu.

GÜN İÇİNDE TEHDİT EDİLİYOR

Konu ile ilgili Sayın’ın gazetemiz Evrensel’e verdiği bilgiye göre; 24 Haziran günü, oy kullanma işlemleri başladıktan sonra sandığın bulunduğu sınıfa gelen Halil Sayın’ın akrabası S. S., herhangi bir görev kağıdı olmamasına rağmen MHP tarafından müşahit olarak görevlendirildiğini söyleyerek, işlemlere müdahale etmeye çalışıyor. Fakat sandık başkanı ve sandık görevlilerinin tepkisiyle karşılaşıyor. İlerleyen saatlerde oy kullanmak için gelen iki kişi kabine beraber girmek isteyince sandık görevlisi Halil Sayın tarafından uyarılıyor. Bunun üzerine içeriye giren A. K., Halil Sayın’a parmak sallayarak ‘kendine dikkat et, her şeye burnunu sokuyorsun’ diyerek tehditte bulunuyor. Ardından oy kullanımı sırasında köy muhtarı Mustafa Koyuncu’nun gelip sandık görevlilerine müdahale etmesi ve bu durumun Halil Sayın tarafından önlenmesi üzerine A.K. ve S.S. tarafından köyün düzenini bozmakla itham ediliyor. Yaşanan durumu açıklayan Halil Sayın, kadınların oy kullanmaya götürülmediğini, yerine başkalarının oy kullandığını belirterek, bunu düzeltmek için büyük uğraşlar verdiğini dile getirdi.

EVİNİN ÖNÜNDE DARP

Sayım bittikten sonra evine giden Sayın, S.S.’nin evinin duvarına hareket içerikli yazı yazmaya çalıştığını görüyor. Buna engel olmak isteyen Sayın’ın üzerine yürüyen S.S. Sayın’ı darbediyor. Gözü ve kolu moraran Sayın, çevredekilerin araya girmesi ile hastaneye götürülüyor ve S.S.’den şikayetçi oluyor. Köylülerin bu olaya tepki gösterdiğini belirten Sayın, gerekli yerlere başvurup dava açacağını dile getirdi. (Antep/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:25

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