HDP geçersiz 16 bin oyun yeniden sayılması için başvurdu

Aydın’da milletvekilliğini 3 bin oy farkı ile kaybeden HDP, geçersiz sayılan 16 bin oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Yapılan seçimler sonucunda Aydın’da AKP 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. 3 bin oy farkı ile milletvekili çıkaramayan HDP, kentteki seçim sonuçlarına itiraz edip, geçersiz sayılan 16 bin oyun yeniden sayılması talebiyle Efeler İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.



HDP İl Örgütü tarafından yapılan başvuruda geçersiz sayılan oyların büyük bir kısmının partilerine verilen oylar olduğu belirtildi. Efeler İlçe Seçim Kurulu’na verilen dilekçede şunlar kaydedildi:



“24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan milletvekillikleri sayım sonucu ıslak imzalı sonuç tutanaklarında 16 bin seçmen oyunun geçersiz sayıldığının ortaya çıktığı, özellikle geçersiz sayılan oyların Halkların Demokratik Partisi vekil adaylarımızın oylarına dönük olacağı kanısı ile ilgili sayımın yeniden gözden geçirilmesi için itiraz ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. “

Aydın’da Halkların Demokratik Partisi olarak seçim sonuçlarına itiraz ettik. Kazandığımız Milletvekilliliği, ittifak oyları nedeniyle az bir farkla AKP’ye geçmiştir. İl genelinde geçersiz sayılan 16 bin oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduk. — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 26 Haziran 2018

‘DENGELER DEĞİŞECEK’

HDP İl Eşbaşkanı Barış Göze, geçersiz oyların yeniden sayılması durumunda dengelerin değişeceğini belirtti. (Aydın/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:18

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