Bingöl'ün 26 bölgesi ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Bingöl'de 26 bölgede, 29 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek operasyon nedeniyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, merkez ve 8 ilçedeki 26 bölgede 29 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek operasyon nedeniyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.



Valilik açıklamasında, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şöyle: "Merkez Ortaçanak Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu bölgeleri, Adaklı İlçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgeleri, Genç İlçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekaran bölgeleri, Solhan İlçesinde Yenibaşak-Doğuyeli bölgesi, Yayladere İlçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı İlçesinde Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova İlçesinde Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu İlçesinde Akımlı Yaylası Bölgesi." (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:04

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