Selahattin Demirtaş’ın avukatları AİHM’e başvurdu

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, serbest seçim hakkının ihlal edildiğinin tespiti için AİHM’e başvurdu.

HDP milletvekillerine yönelik Türkiye'nin birçok kentinde 4 Kasım 2016'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yerel mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi’ne tahliye talepli başvuruların reddedilmesi üzerine seçim çalışmalarını Edirne E Tipi Cezaevi’nde yürütmek zorunda kalmıştı.



Demirtaş’ın avukatları Mahsuni Karaman, Benan Molu ve Ramazan Demir, Demirtaş'ın tahliye talepli başvurusu ile ilgili bir karar çıkmaması, seçim kampanyası boyunca cezaevinde olması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) belirtilen hakların kötüye kullanıldığının tespiti için bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

‘SERBEST SEÇİM HAKKININ’ KISITLANDIĞININ TESPİTİ İSTENDİ

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra yaptıkları tahliye başvurularının Ankara 19. ve 20. Ağır Ceza Mahkemeleri’nce reddedildiğini hatırlatarak, “Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştuk. Ancak AYM, seçim süresince sessiz kalarak, dosyayı gündeme alıp bir karar vermedi. Bunun üzerine bugün Sayın Demirtaş’ın ‘kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade hürriyeti hakkı, serbest seçim hakkı’nın, sözleşmedeki haklarına getirilen sınırlamaların kötüye kullanıldığının tespiti talebiyle AİHM başvurduk” diye konuştu. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:02

www.evrensel.net