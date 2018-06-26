Asgari ücrete fark attı, açlık sınırı 1714 TL   

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1714.35 TL.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2018 haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 1714.35 TL. Mayıs ayında bu rakam 1686 liraydı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 584.20 TL olduğu belirtildi. Mayıs ayında yoksulluk sınırı 5 bin 492.24 liraydı.

TEK BAŞINA YAŞAYABİLMEK İÇİN...

Açlık sınırı, 1603 lira olan asgari ücrete 111 bir lira fart artmış durumda. Yıl başında bu fark, açlık sınırı o zaman 1614 TL olduğu için sadece 11 liraydı.

Açlık sınırının oldukça altında kalan asgari ücret aynı zamanda tek kişinin geçinebilme rakamının da oldukça altında. Türk-İŞ, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini 2 bin 121 TL olarak hesapladı.

MEYVE SEBZE ATEŞ PAHASI!

Türk-iş’in paylaştığı verilere göre gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şu bilgiler verildi: Yaş sebze-meyve fiyatlarında, mevsim koşullarına bağlı olarak beklenen gerileme yerine artış dikkati çekti. Özellikle kuru soğan ve patates fiyatı, ayın ilk haftalarına nazaran son hafta yüksek oranda artış gösterdi. Türk Mutfağında sıklıkla kullanılan bu ürünlerdeki fiyat artışı, seçim dönemi gündeminin de en fazla tartışılan konularından oldu. Geçtiğimiz ay 4.52 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 5.02 TL’ye yükseldi. Ortalama kilogram fiyatı 4.19 TL olan sebze 4.87’ye yükselirken, meyve ortalama kilogram fiyatı 4.96 TL iken 5.23 TL oldu”.

(İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:01

www.evrensel.net