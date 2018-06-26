İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu'dan yönetime eleştiri: Bu mu başarı?

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, parti yönetimine tepki gösterdi: Biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz?

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarını değerlendiren Meral Akşener'i eleştirdi. Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

İYİ Parti kurucularından Halaçoğlu, İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i seçim sonuçları üzerinden eleştirdi. Sonuçlara ve değerlendirmekere Twitter'dan tepki gösteren Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

LİSTEYE GİREMEMİŞTİ

Halaçoğlu İYİ Parti milletvekili aday listelerine girememişti. İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'yu, İYİ Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu kırgınlığını ise "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Halaçoğlu'nun açıklamaları üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir’den aday olmak istedi" demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 16:06

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