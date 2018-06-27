ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri: SandÄ±klara sahip Ã§Ä±ktÄ±k arkamÄ±zda durmadÄ±lar

Muhalefetin seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veren ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri muhalefetin seÃ§im gecesi sessizliÄŸini eleÅŸtirdi.

Hazal GÖÇMEN

Ankara

24 Haziran seçimleri geride kalÄ±rken seçim sonuçlarÄ±, seçim akÅŸamÄ± yaÅŸananlar ve muhalefetin tutumuna iliÅŸkin gençlerden eleÅŸtiri var.

Muhalefetin seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan destek veren OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öÄŸrencileri, muhalefetin seçim gecesi sessizliÄŸini eleÅŸtirirken, tek adam tek parti rejimine geçilmesi nedeniyle kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirdi.

‘GÜVENÄ°M BOÅžA ÇIKTI’

Seçimlerin hemen ardÄ±ndan ODTÜ’de yaz okulu dönemi için bulunan öÄŸrencilerle seçim sürecini ve sonuçlarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. ODTÜ öÄŸrencisi Mustafa YiÄŸit Demir, seçimlerin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü o nedenle sonuçlarÄ±n beklendiÄŸi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Seçim sonrasÄ± süreçte gençliÄŸin tek adam tek parti iktidarÄ±nÄ± durdurmak için çok okumasÄ± ve bilinçlenmesi gerektiÄŸini söyleyen Demir, medyadaki tek sesliliÄŸe karÅŸÄ± farklÄ± kaynaklarÄ±n ve düÅŸüncelerin izlenmesi gerektiÄŸini söyledi. BüÅŸra Leman Karaca ise seçim gecesi Ä°nce’nin hiçbir açÄ±klama yapmamasÄ± nedeniyle duyduÄŸu güvenin boÅŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “Sabah 4’e kadar sandÄ±kta durdum.Hani arkamÄ±zda duracaktÄ±, hani oylara sahip çÄ±kacaktÄ±?” diye sordu.

‘PARTÄ°LER ÜSTÜNE DÜÅžENÄ° YAPMADI’

Petrol ve DoÄŸal Gaz Bölümü öÄŸrencisi Zelal Genlik seçim sonuçlarÄ±nÄ±n adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve siyasi partilerin üstlerine düÅŸen görevi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n hapishanede olmasÄ±na raÄŸmen dÄ±ÅŸarÄ±da olan siyasetçilere göre daha büyük bir faaliyet yürüttüÄŸünü belirten Genlik, seçim sonrasÄ±nda tek adam tek parti yönetiminin devam edeceÄŸini ve bunun ODTÜ öÄŸrencileri için de iyi olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Petrol ve DoÄŸal Gaz Bölümü öÄŸrencisi Aleyna Dönmez ise sonuçlarÄ±n istemediÄŸi ama beklediÄŸi gibi olduÄŸunu söyledi. 24 Haziran seçimlerinde herkesin umutlu olduÄŸunu ifade eden Dönmez, ‘bu sefer olacak’ düÅŸüncesinin yaygÄ±n olduÄŸunu belirterek “Siyasetle aram iyi deÄŸil. Takip ediyorum ama dahil olmuyorum. Fakat ÅŸu anki durumda karÄ±ÅŸÄ±lmayacak gibi deÄŸil” dedi.

‘SANDIKLAR DAHA Ä°YÄ° KORUNDU’

MimarlÄ±k Bölümü öÄŸrencisi Sevil ÇavuÅŸoÄŸlu, Millet Ä°ttifakÄ±nÄ±n partiler için iyi mi kötü mü olduÄŸundan emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Gönlüm AkÅŸener’deydi. Ancak kendim ve ülkenin geleceÄŸi için Muharrem Ä°nce’ye oy verdim” dedi. Soyismini vermek istemeyen Sevil ise bu seçimlerin ülkedeki basÄ±n yayÄ±n özgürlüÄŸünün önemini gösterdiÄŸini dile getirdi. Anadolu AjansÄ±’na olan güvensizliÄŸin sosyal medyada yazÄ±lanlardan, atÄ±lan fotoÄŸraflardan görülebileceÄŸini belirten Sevil, sandÄ±klar daha iyi korunduÄŸu için 16 Nisan’daki gibi oylarÄ±n fazla çalÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü belirtti.

‘TESLÄ°M EDÄ°LMEYEN ÇUVALLAR VARDI’

Ä°smini vermek istemeyen HavacÄ±lÄ±k ve Uzay MühendisliÄŸi bölümü öÄŸrencisi de seçimlerin doÄŸruyu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸmeden sandÄ±kta kazanÄ±lamayacaÄ±nÄ± dile getirerek, güç onlarda olduÄŸu sürece hiçbir zaman seçim sonuçlarÄ± deÄŸiÅŸmeyez görüÅŸünde. Sosyoloji bölümü öÄŸrencisi Ecem Çelik, sandÄ±klar açÄ±lÄ±rken bir yandan teslim edilmemiÅŸ çuvallarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± diÄŸer yandanda iktidarÄ±n seçim kutlamalarÄ±na tanÄ±klÄ±k ettiÄŸimizi hatÄ±rlatarak “Muhalefetten ‘Daha bitmedi, bunun hukuki boyutu var’ gibi bir açÄ±klamalar beklerdim” dedi. Sosyoloji bölümü öÄŸrencisi Ümmühan Söylemez de muhalefetin sonuçlarÄ± çok geç açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Uzun süre sessiz kalÄ±ndÄ±, o nedenle seçimleri Adil Seçim Platformundan, Twitter’dan ya da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za sorarak gayri resmi olarak takip etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Kendi kendimize mücadele verir olduk. Bu bizim için sorun deÄŸil ama birçok insan umudunu bu partilere ve özellikle Ä°nce’ye baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±” dedi.

‘AÄ°LEDE BÜYÜKLER AKP’YE, BÄ°Z BAÅžKALARINA OY VERDÄ°K’

Beyza Gül ise sandÄ±klar açÄ±ldÄ±ktan sonra bilgi kirliliÄŸi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, birçok ilde seçim sonuçlarÄ±na YSK önünde itiraz edenlerin TOMA’larla karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Beyza, “Ben kendi dönemime bakÄ±yorum ve bu dönem boyunca defalarca kez deÄŸiÅŸtirilen eÄŸitim sistemi hayatÄ±mda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en büyük streslere sebep oldu. O nedenle aile büyüklerim AKP’ye oy verse de ben ve yeni seçmenler yüzünü farklÄ± alternatiflere dönüyor” dedi. Ahmet Çetin ise baÅŸkanlÄ±k sisteminin iyi iÅŸleyecek bir sistem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 15:39

www.evrensel.net