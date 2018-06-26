Muharrem İnce: Türkiye ile kucaklaşmak için 81 ile gideceğim

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için 81 vilayete gideceğim.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP MYK toplantısı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

İnce, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" dedi.

“Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 26, 2018

KILIÇDAROĞLU: OYUNUN DAHA FAZLA OLMASI LAZIMDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı performansı için "Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy olmasını öteden beri savunduk zaten. dolayısıyla biz Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da son derece yerini bulduk. Çalıştı, mücadele etti, CHP'den fazla oy alması kadar da doğal bir şey olamaz. Oyunun daha fazla olması lazımdı, beklentinin altında kaldı" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 15:34

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