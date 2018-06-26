Esad: Türkiye, ABD tarafından Suriye'ye gönderildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 'uydu devlet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ABD tarafından Suriye'ye gönderildiğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ı "uydu devletler" olarak tanımladı ve bu devletlerin Suriye'de yönetimi değiştirmek üzere ABD tarafından görevlendirildiğini söyledi. Esad, bu amaca ulaşmaya çalışanların başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

Sputnik'in yansıttığı habere göre Rusya'da yayın yapan NTV televizyonuna röportaj veren Esad, Suriye'deki krizin ABD, Fransa ve İngiltere'de planlandığını belirtti. Esad, "Uydu devletler Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar ise deyim yerindeyse 'beklenmedik bir devrim' için gereken koşulları yaratamadıklarında finansal destek vermeye başladılar. Biz bunu kontrol edemedik" dedi.

Esad'a "ABD ve Türkiye arasındaki uzlaşının sonucu olarak Suriye'nin kuzeyinde yaşanan 'işgali' nasıl durduracağı" soruldu. Esad, "İki yol seçtik. Birincisi ve en önemlisi ateşkes ve bunu başardık. Bu yolla birçok bölgeyi normal yaşama geri döndürdük. İkinci yol ise, teslim olmayan ve ateşkese uymayan teröristlere saldırı düzenlemek. Onlarla mücadele edeceğiz ve kontrolü güç kullanarak ele geçireceğiz. Elbette bu bizim için en iyi seçenek değil ancak ülkede kontrolü sağlamanın tek yöntemi" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'Yİ ABD YÖNLENDİRİYOR'

NTV muhabirinin "Ancak Suriye'yi kendi aralarında bölüşüyorlar gibi görünüyor. Demek istediğim, ABD'liler ve Türkler Suriye'nin kuzeyini kontrol ettikleri bir bölge olarak görüyor" sözleri üzerine Esad, açıklamasına şöyle devam etti: "İnanmayın. ABD, Türkiye dahil her şeyi kontrol ediyor. Türkiye'yi ABD yönlendiriyor. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan 5 yıl önce Suriye'yi işgal etmek istediğinde, ABD, Türkiye'yi engelledi. Neden? Çünkü o sırada teröristler galip durumdaydı, giderek daha fazla noktayı ele geçiriyordu. Erdoğan'a neden ihtiyaçları olacaktı ki? Ancak teröristler geri çekilmeye başladığında, Erdoğan'a 'Artık müdahale edebilirsin çünkü işler Suriye, Rusya, İran ve teröristlerle savaşan diğer grupların lehine ilerliyor' dedi. Bu nedenle yeniden kaos yaratmak için müdahale etmenin daha iyi olacağını söylediler. Bu bölgelerin tamamı, bir başkasının değil, sadece ABD'nin kontrolünde." (DIŞ HABERLER)

Esad: Erdoğan ABD tarafından Suriye'ye müdahaleyle görevlendirildi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 15:23

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