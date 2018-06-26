Migros önünde eylem: Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek

Migros’a devrettiği için işsiz kalan Makro Market (Uyum Marketleri) işçileri Migros önünde eylem yaptı.

Migros’a devrettiği için işsiz kalan Makro Market (Uyum Marketleri) işçileri, Beylükdüzü’de bulunan Migros önünde eylem yaparak haklarını ödenmesini istedi.

İstanbul ve Antalya’da 1500 civarı işçinin işsiz kalmasına sebep olan Makro Market (Uyum Marketleri) patronuna tepkiler sürüyor. Tazminatları ve yıllık izin ücretlerini alamayan işçiler haklarını istiyor. Çalışanlar adına konuşan Hasan Merdanoğlu, “Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Eyleme Nakliyat-İş ile haklarını alamayan Real Market çalışanları da destek verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 15:29

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