Soma davası yarın devam edecek: Aileler adalet istiyor

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma iş cinayeti davası yarın da devam edecek. Madenci aileleri, destek çağrısı yaptı.

Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın 22. duruşmasına yarın devam edilecek. Sanık savunmalarının devam ettiği duruşma Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Duruşmadan karar çıkabileceği beklenirken madenci aileleri, avukatlar ve emekten yana kurumlar adalet için ailelere destek çağrısı yapıyor.

2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği dava mart 2015’te mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle başladı. Aralarında Soma Patronu Can Gürkan’ın da bulunduğu 5’i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ise tutuksuz yargılanıyor.

HAZIR OLAN MÜTALAA 1 YIL SONRA AÇIKLANDI

Sanıklar daha önce olası kastla yargılanırken, davayı yürüten ve soruşturmaya hakim olan mahkeme heyeti 2 sene önce değişti. Mahkeme başkanlığına Afşin Elbistan B Termik Santralinin Çöllolar kömür sahasında yaşanan ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin cenazelerinin ise halen toprak altında olduğu iş cinayeti davasında, sanıklara sadece para cezası veren Hakim Salih Pehlivanoğlu atandı. Aynı zamanda davanın savcısı da değişti. Yeni savcı aylar önce “Mütalaa açıklayacağım” demesine rağmen 1 sene 2 ay sonra, geçtiğimiz mart ayında mütalaasını açıkladı.

'ÖNGÖRÜLEBİLİR ANCAK İSTENMEYEN!'

Savcı mütalaasında, ocaktaki sorunların patronlar tarafından bilindiğini, ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet (nedensellik) bağı olduğunu ifade etti. Madendeki sorunların çözümü için TKİ’ye projeler sunulduğunu ancak üretim maliyet nedeniyle bu projelerin uygulanmadığına dikkat çeken savcının mütalaasında şu noktalar öne çıktı: “En fazla işçinin çalıştığı ve yangın riskinin en yüksek olduğu S panosunun üretime uygun olmamasına rağmen işveren tarafından bu bölgede işçi çalıştırılmaya devam edilmiştir. Davanın başlangıcında, olay tarihinde resmi olarak görevde olmadığı için takipsizlik kararı verilen Alp Gürkan’ın, yangına sebep olan olaylar sırasında şirket yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı gerekçesiyle sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.”

Dosyanın savcısı, mütalaasında ihmallere ve sorumluluklara dikkat çekmesine rağmen, meydana gelen olayı “Öngörülebilir ancak istenmeyen” şeklinde tanımladı.

‘SANIKLARIN KURTULMASININ YOLU YAPILIYOR’

Savcı, olayın ailelerin ve avukatların talebi olan olası kastla (Sanığın alacağı ceza ölen kişi sayısına çarpılır) değil, bilinçli taksirle (Ölen kişi sayısına bakılmaksızın verilen, üst sınırı 22.5 yıl olan ceza) meydana geldiğini değerlendirdiğini söyledi.

Davada yaşanan bu gelişmeler avukatlar ve aileler tarafından, “Sanıkların kurtulmasının yolu yapıldı” şeklinde yorumlandı.

Davanın 22. duruşmasına geçen hafta başlandı. Geçen haftanın ilk gününde madenci ailelerinin avukatları söz aldı. Daha sonra sanıkların savunmalarıyla devam eden duruşmaya bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Adalet talep eden aileler ve avukatlar, adil bir yargılama için kamuoyu baskısının etkili olduğunu belirterek herkesi ailelerin hak arama mücadelesine destek vermek için davaya katılmaya çağırıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 14:53

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