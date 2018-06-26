Mimar Sinan Üniversitesi'nin Fındıklı kampüsünde yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kampüse gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ KAMPÜSÜN TAŞINMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'nin en köklü sanat okullarından biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) Beşiktaş'taki Devlet Konservatuvarı'nın Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’ne taşınması gündeme gelmiş, tepkiler üzerine Meclis geri adım atmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Mimar Sinan Üniversitesi’nin tahliye işleminin bir süreliğine ertelendiğini bildirmişti. (HABER MERKEZİ)

Tepkiler sonuç verdi; 'Mimar Sinan'ın tahliyesi ertelendi

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nın tahliyesine tepki yağdı

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 15:46

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