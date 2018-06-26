YSK Başkanı Güven: Seçim sonuçlarını yüzde 100 olarak sisteme işledik

YSK Başkanı Sadi Güven: Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık" dedi.

Güven ayrıca, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 14:10

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