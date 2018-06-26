Alman basınında seçim değerlendirmesi: Yağlı yıllar sona erdi

Süddeutsche Zeitung'da yer alan 24 Haziran değerlendirmesinde 'Seçim zaferi çok pahalıya satın alındı' denildi.

Christiane SCHLÖTZER

Süddeutsche Zeitung

Türkiye seçimini yaptı, katılım oranı yüzde 90’la tüm rekorları kırdı. Sonuç da rekor boyutunda. Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıllık iktidarının ardından zafer serisini sürdürdü. Muhalefet ise ‘Önemli olan katılmak’ duygusuyla yetinmek zorunda kaldı. Halbuki bu seferki seçim kampanyası Türkiye’de uzun süreden beri görülmedik şekilde yaratıcı ve güçlüydü. Yine de bir iktidar değişikliğine yol açamadı.

Erdoğan, iki yıl önceki kanlı darbe girişimi sonrası da daha öncesi de halkı epey zorladı ama muhafazakar çoğunluk Türkiye’nin güçlü adamına güvenmeye devam etti.

AKP’nin en etkili sloganı; “İkinci bir Erdoğan yok” şeklindeydi. Bu, “Eğer beni seçmezseniz geçen yıllarda kazandığınız her şeyi kaybedersiniz” anlamına gelmekteydi. Muhafazakar orta tabaka Erdoğan iktidarıyla yükseldi, durumu 16 yıl öncesinden oldukça iyi. Bu nedenle Erdoğan’ın en sadık seçmeni onlar.

Darbe girişiminin püskürtülmesi sonrası Erdoğan muhalefetten de alkış aldı ama ardından ülkeyi kanun hükmündeki kararnamelerle ve olağanüstü halle yönetmeye başladı. Erdoğan seçim kampanyası sırasında olağanüstü halin sona erdirileceğini vadetti. Zaten artık OHAL’e ihtiyacı da yok. Başkanlık Anayasası ona Türkiye’yi istediği gibi yönetme hakkını veriyor. Ancak yeni sistem bumerang etkisi de yapabilir: Çünkü kontrolün olmadığı ve halkın tek adamdan duyduğu korkuyla düşüncelerini söyleyemediği bir ortamda daha fazla hata yapılacaktır. Güvensizlik artacak, sermaye ve insanlar ülke dışına kaçmaya devam edeceklerdir. Liranın değerini kaybetmesi sadece Erdoğan’a bağlı bir gelişme değil ama ülkenin içinde bulunduğu politik koşullar, liraya güven duyulmamasında büyük rol oynuyor. Çok sayıda işveren ödeme yapamayacak duruma geldi. Devlet de seçmenlerinin gönlünü -tabii ki oyunu- almak için bol kepçe para dağıtarak ayağını yorganından oldukça dışarıya uzattı.

Seçim zaferi çok pahalıya satın alındı. Seçim sonrası ise bu eli açıklığın devam etmeyeceği açık. Yoksa Türkiye’yi büyük bir borç krizine sokacak.

Seçim kampanyası eşit olmayan koşullarda sürdürüldü. Erdoğan’ın başkanı olduğu AKP hemen hemen tüm televizyon kanallarını ele geçirdi, büyük gazeteler zaten hükümet yandaşı. Muhalefet çok az sayıdaki küçük gazete ve sosyal medya ile yetinmek zorunda kaldı. Örneğin HDP’nin cumhurbaşkanı adayı seçim kampanyasını cezaevinden sürdürdü. Bu koşullar dikkate alındığında muhalefet adaylarının elde ettiği sonuç saygı duyulmayı hak ediyor.

(Çeviren: Semra Çelik)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 14:02

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