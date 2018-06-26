ABD ve AB arasındaki ticaret savaşı otomotive sıçradı

ABD ve AB arasında çeşitli ürünlere gümrük vergileri konmasıyla başlayan ticari misillemelere otomobil sektörü de dahil oldu.

ABD’nin gerileyen hegemonyasını ‘ekonomik zor’ kullanarak tahkim etme çabası olarak yorumlanan ‘ticaret savaşları’ etkisini artırarak sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında çeşitli ürünlere karşılıklı gümrük vergileri konmasıyla başlayan ticaret savaşlarına otomobil de dahil oldu.

Volkswagen, Daimler ve BMW gibi önemli Alman otomobil üreticilerinin ABD’de de büyük üretim tesisleri bulunuyor. Söz konusu ilave gümrük vergilerine otomobil sektörlerinin girmesinin ekonomik etkilerinin büyük olacağı düşünülüyor. AB ekonomisi ve uluslararası ticaretinde otomobiller önemli yer tutuyor.

Verilere göre, AB firmaları ABD’ye yıllık yaklaşık 48 milyar avroluk otomobil satıyor. Bu satışın yarıdan fazlasını Alman firmaları gerçekleştiriyor. Otomobil sektörü, AB çapında yaklaşık 12 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Sektör, AB gayrisafi yurt içi hasılasının da yüzde 4’ünü sağlıyor.

FİTİL ATEŞLENDİ!

Trump başkan seçildikten sonra ABD’nin ekonomi ve ticaretini öne çıkararak uluslararası arenada empoze ettiği “Çok kutuplu dünyadan iki kutuplu dünyaya geçiş” dayatması olarak da tanımlanan gelişmeler ABD-AB ilişkilerini geriyor. ABD’nin korumacı ekonomi politikaları ve ticari kararlarının geleneksel müttefiki konumunda olan AB’yi etkilemesiyle de yaşanan rahatsızlık ve ayrışma, somut ticari misillemelere dönüştü.

ABD’nin, ulusal güvenlik gerekçesiyle Trump döneminde yürürlüğe koyduğu ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmesi iki blok arasında ticaret savaşının fitilini ateşledi.

Karşılık olarak atılan adımlarla AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıklar artarken, başlayan ticaret savaşlarında gündeme son olarak otomobiller dahil oldu.

MUAFİYET TALEBİ GÖRMEZDEN GELİNCE...

AB, ABD’nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD’nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD’yi kararından vazgeçiremedi.

ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasıyla yaşanan ihtilafı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) taşıyan AB, kısa bir süre önce ticari misillemeyi de başlattı.

ABD’nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran’dan itibaren ABD’den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB, söz konusu adımıyla ABD’nin ürünlerine yönelik toplam 2.8 milyar avroluk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB ayrıca, 3.6 milyar avroluk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte başlanacağını bildirdi.

AB’nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa’dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

GERİ ADIM YOK!

ABD’nin ticaret konusunda geri adım atmayacağına dikkati çeken Başkan Trump, “AB tarafından ABD’ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD’ye gelen tüm arabalara yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise ABD’nin bu adımı atması halinde yeni bir ticari misilleme yapılacağını belirterek, “Eğer ABD, Avrupa’dan ithal edilen arabalara yönelik gümrük vergilerini yükseltmeye karar verirse bizim de karşılık vermek dışında bir seçeneğimiz olmaz” dedi.

SÜREÇ MARTTA BAŞLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 9 Mart’ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış ve AB’ye bu vergilerden 1 Haziran’a kadar geçici muafiyet tanımıştı.

ABD Başkanı Trump’ın, Paris İklim Anlaşması ile İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilmesi, NATO üyelerine daha fazla savunma harcaması yapması çağrısı ve Kanada’da yapılan G7 Zirvesinde hazırlanan sonuç bildirisine imza atmama kararlarının ardından gergin bir sürece giren müttefik ilişkileri, söz konusu ticari konulardaki uzlaşmazlıklarla ticaret savaşı halini aldı.

FRANSA: KARŞILIK VERİRİZ

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’da üretilen araçlara ithalat tarifeleri uygulamaya başlaması halinde, Avrupa’nın da karşılık vereceğini söyledi.

Anglo-Amerikan Basın Birliğinde konuşan Le Maire, “Saldırılan tarafız. Bir ticaret savaşı istemiyoruz; ancak, kendimizi savunacağız” dedi.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nde montajı yapılan tüm araçların ithalatında yüzde 20 gümrük tarifesi uygulama uyarısı yapmıştı.

BMW’DEN BİRLEŞİK KRALLIK’A TEHDİT: FABRİKALARI KAPATIRIZ!

Alman otomobil üreticisi BMW’nin yöneticilerinden Stephan Freismuth, Brexit’in tedarik zincirine ciddi zarar vermesi halinde İngiltere’deki Mini ve Rolls Royce fabrikalarını kapatmaları gerekeceğini söyledi.

Financial Times gazetesine konuşan Freismuth, “Günün sonunda tedarik zinciri sınırlarda aksama yaşar ise, İngiltere’deki fabrikalarda üretim yapamayız” dedi.

Öte yandan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit konusundaki ayrıntıları, 28-29 Haziran’daki Avrupa Birliği (AB) zirvesinden sonra ortaya koyacaklarını açıkladı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 14:05

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