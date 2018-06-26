Meral Akşener: İYİ Parti merkez parti eksikliğini giderdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi ve genel başkanlığının süreceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısıyla 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

Akşener, "Partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar imkânsızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran bir büyük kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir. Kendilerine bu güvenleri için teşekkür ederim. Grubumuz ile birtlikte daha güçlü daha görünür bir mücadele vermekte kararlıyız. İYİ Parti, merkez parti eksikliğini girdiği ilk seçimde gidermiştir " diye konuştu.

Akşener, Muharrem İnce'nin 'Muhalefet partilerinin beklediğinden az oy aldığı' ifadesini "Yüz yıllık CHP yüzde 22, 50 yıllık MHP yüzde 11, AK Parti yüzde 41, HDP yüzde 11 oy aldı. 8 aylık İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Bu çerçevede baktığımız zaman İnce'nin sözlerine, fikrine katılmıyorum" şeklinde değerlendirdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 14:44

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