HDP'li ve HDK’liler yargılanıyor: 'Demokrasiyi savunmak suç değildir'

'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 20 Şubat’ta tutuklanan HDP PM Üyesi Celalettin Can’ın da aralarında bulunduğu 18 siyasetçi hakim karşısına çıktı.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 20 Şubat’ta tutuklanan 78’liler Girişimi Sözcüsü ve HDP PM Üyesi Celalettin Can’ın da aralarında bulunduğu 18 HDP ve HDK'li siyasetçi hakim karşısına çıktı. 12 Eylül darbecilerinin yargılanması önündeki engelin kalkması için mücadele eden 78’liler girişiminin iddianamede “devleti karalamak” ile suçlandığını belirten Celalettin Can, “Bu ülkede demokrasiyi savunmak suç değildir, darbecileri savunmak suçtur. Darbecileri yargılamadığınız, darbelerle yüzleşmediğiniz için darbe üstüne darbe oluyor. 15 Temmuz bundan bağımsız değil” diye konuştu.

İstanbul’da 7 Şubat’ta yapılan HDK/HDP operasyonunda gözaltına alınan ve 20 Şubat’ta çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderilen 16 siyasetçinin yargılamasına başlandı. “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 18’i tutuklu 29 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Silivri’deki Duruşma Salonları’nda görüldü. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Züleyha Gülüm ve Musa Piroğlu, Türkiye PEN İkinci Başkanı Hapisteki Yazarlar Komite Başkanı ve Halil İbrahim Özcan ile Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz da izledi.

‘HDP’NİN YASA DIŞI GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ’

Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından savunmalara geçildi. İlk olarak tutuklu yargılanan Can Memiş savunma yaptı. Memiş, siyasi parti faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu çalışmaların iddianamede suçlama konusu yapıldığını belirtti. Anayasal zeminde faaliyet yürüten HDK ve HDP’nin yasa dışı oluşum gibi lanse edilmesinin kabul edilemez olduğunu beyan eden Memiş, “Siyasi partiler baskı, zora ve şiddete dayanmadığı sürece çalışmaları anayasaldır. HDP Parti Meclisi üyesi olarak diğer muhalif parti temsilcileriyle yapmış olduğum görüşmeler dahi suç sayılmış” dedi. İddianamede “gençlik örgütü” tabirinin yasadışı olarak lanse edildiğini ifade eden Memiş, “Ben Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Cezaevinde mezun oldum. Ve ‘örgüt’ terimi sosyolojik bir kavramdır. İddianamede kriminalize bir şekilde ifade edilmesi kabul edilemez” diye konuştu. Memiş, iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, “Ortada bir suç olsa Emniyet harekete geçmek için 2 yıl beklemezdi. Demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde yapılan eylemler suç sayılamaz” dedi. İddianameyi hazırlayan savcının HDP’yi “Sırtını terör örgütüne dayayan parti” tanımlamasını da eleştiren Memiş, HDP’nin önceki gün yapılan seçimlerde meclise girdiğini ve sırtını kadınlara, emekçilere, eşcinsellere, ötekilere ve toplumun tüm kesimlerine dayandığını söyledi. Tutukluluk sebebiyle eğitim hakkının kısıtlandığına dikkat çeken Memiş, tahliyesini talep etti.

‘HDP VE HDK KRİMİNALİZE EDİLİYOR’

Memiş’in ardından tutuklu sanıklardan Şamil Altan’ın savunmasına geçildi. Altan da iddianamede, HDP ve HDK’nin kriminalize edilip illegal örgüt gibi sunulduğunu belirterek “Örgüt propagandası ve örgüt üyeliği ile suçlanıyorum. Ancak iddianamede tek bir delil de savcının delil gösterme gayreti de yok. Tek delil katıldığım basın açıklamaları. Failden yola çıkılarak fiil suçlanıyor" dedi. İddianamede Altan’ın katıldığı Cumartesi Anneleri eylemi, “Terör örgütü yanlıları ve sol örgütlerin düzenlediği eylem” olarak tanımlanmıştı. Altan bunu hatırlatarak, “Cumartesi Anneleri 90’lardan bu yana zorla kaybedilen çocuklarını arıyor. Bütün dünya tarafından tanınmasına rağmen otomatik suçlama mekanizmasıyla yaklaşıyor savcı ve katıldığımız için suçlu ilan ediyor” dedi. Altan tahliyesini ve beraatini talep ederek savunmasını sonlandırdı.

‘DEMOKRASİYİ DEĞİL DARBECİLERİ SAVUNMAK SUÇ’

Altan’ın ardından tutuklu sanıklardan Gülistan Aydın Kürtçe savunma yaptı. Aydın’ın savunması tercüman aracılığıyla çevirildi. Aydın da hukuk dışı suçlamalarla yargılandıklarını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Daha sonra 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın savunmasına geçildi. Can savunmasını 3 ana başlıkta yapacağını, ilk kısımda kendisinden bahsedeceğini, ikinci kısımda iddianamedeki telefon görüşmelerinin neden suç olamayacağına yanıt vereceğini ve son kısımda da birtakım sorularla savunmasını sonlandıracağını beyan etti. 80 darbesinin ardından tutuklandığını ve 19 yıl 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini anlatan Can, “İçeride kaldığım süreçte düşünmek için çok zamanım oldu. Türkiye toplumu güce göre şekillenen bir toplum. Gücü olmayanı sevmiyor, yok ediyor ve ötekileştiriyor. Bu güç toplumuyla yüzleşmek ve hesaplaşmak gerektiğini düşündüm içeride olduğum süreçte. Fetullah Gülen bugün suçlanıyor ama darbe girişimi başarıya ulaşsaydı kahraman ilan edilecekti. Türkiye’de demokrasinin önündeki tek engel güç. Darbeciliği, güç kültürünü ve demokrasinin önünü açmak amacıyla cezaevinden çıktığım 2000’li yıllardan itibaren demokratik yollarla mücadelenin yolunu aradım. Bunun için 12 Eylül darbesinin üzerinden silindir gibi geçtiği 78’lileri topladım ve hak ve özgürlükler alanında çalışmaya başladım. 78’lilerin kamu ve medeni hakları yoktu. Geri kazanmak için mücadele ettik ve kazandık” dedi.

İddianamede 78’liler Girişimi’nin 12 Eylül darbecilerinin yargılanması önündeki engeli kaldırmak için yürüttüğü mücadeleyi “örgüt üyeliği” sayan savcıyı eleştiren Can, “Bu ülkede demokrasiyi savunmak suç değildir darbecileri savunmak suçtur. Savcının mantığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu suçlama ile yargılanmalıdır. Çünkü darbecilerin yargılanması önündeki engelin kalkması için ortak çalışma yaptık. Darebecileri suçluyoruz diye devleti karalamakla suçlanıyoruz. Dünya bize güler. Darbecileri yargılamadığınız, darbelerle yüzleşmediğiniz için darbe üstüne darbe oluyor. 15 Temmuz bundan bağımsız değil” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 13:45

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