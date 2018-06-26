Bahçeli'den gazetecilere: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdiği ilanda gazetecileri, medya kuruluşlarını, anket firmalarını ve akademisyenleri hedef aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gazetelere verilen ilanda, bazı gazeteciler, medya kuruluşları, anket firmaları ve akademisyenler hedef alındı. 24 Haziran Seçimleri öncesinde MHP’nin oy oranı ile ilgili yorumlar “iftira”, “itham” ve “isnat” olarak nitelendi.

24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesi, bölünen MHP içinden bir grup İYİ Parti’yi kurmuştu. MHP’nin bölünmesi, seçimler öncesinde etkin bir çalışma yürütmemesi ve kamuoyu araştırmalarının sonuçları MHP’nin oy oranının yüzde 10'un altına düşeceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak MHP seçimlerde, hakkında yapılan yorumların aksine oy oranını 1 Kasım 2015 seçimlerine göre korudu. Duruma ilişkin verilen ilanda, şu ifadelere yer verildi:

"Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber, ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler.

Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi. Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk milletini durduramazsınız."

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRIDIR’

CHP Medya Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş Bahçeli’ye tepki gösterdi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün verdiği ilan, gazetecileri hedef göstermekten ve toplumsal barışı zedelenmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bahçeli'nin tutumu, düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir saldırıdır ve kabul edilemez bir davranıştır.”

GAZETECİLER VE ARAŞTIRMACILAR HEDEF ALINDI

İlanda şu isimler yer aldı:

"Uğur Dündar (Sözcü), Yılmaz Özdil (Sözcü), Rahmi Turan (Sözcü), Emin Çölaşan (Sözcü), Necati Doğru (Sözcü), Soner Yalçın (Sözcü), Namık Kemal Zeybek (Anayurt), Birgül Ayman Güler (Aydınlık), İsmet Özçelik (Aydınlık), Mehmet Yuva (Aydınlık), Oktay Ekşi (Aydınlık), Oktay Yıldırım (Aydınlık), Rafet Ballı (Aydınlık), Rıza Zelyut (Aydınlık), Sabahattin Önkibar (Aydınlık), Ahmet İnsel (Cumhuriyet), Ali Sirmen (Cumhuriyet), Aslı Aydıntaşbaş (Cumhuriyet), Aydın Engin (Cumhuriyet), Erdem Gül (Cumhuriyet), Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet), Kadri Gürsel (Cumhuriyet), Orhan Bursalı (Cumhuriyet), Özgür Mumcu (Cumhuriyet), Öcal Uluç (Gözlem), Nagehan Alçı (Habertürk), Nihal Bengisu Karaca (Habertürk), Oray Eğin (Habertürk), Sevilay Yılman (Habertürk), Abdulkadir Selvi (Hürriyet), Ahmet Hakan (Hürriyet), İsmail Saymaz (Hürriyet), Taha Akyol (Hürriyet), Etyen Mahçupyan (Karar), Mehmet Ocaktan (Karar), Can Ataklı (Korkusuz), Hüsnü Mahalli (Korkusuz), Ümit Zileli (Korkusuz), Mehmet Tezkan (Milliyet), Hıncal Uluç (Sabah), Hilal Kaplan (Sabah), Melih Altınok (Sabah), Nuh Albayrak (Star), Adnan İslamoğulları (Türkiye'de Yeniçağ), Agah Oktay Güner (Türkiye'de Yeniçağ), Ahmet Gürsoy (Türkiye'de Yeniçağ), Ahmet Takan (Türkiye'de Yeniçağ), Arslan Bulut (Türkiye'de Yeniçağ), Burhan Ayeri (Türkiye'de Yeniçağ), Orhan Uğuroğlu (Türkiye'de Yeniçağ), Yavuz Selim Demirağ (Türkiye'de Yeniçağ), Güngör Mengi (Vatan), Kemal Öztürk (Yenişafak), Hakan Bayrakçı (SONAR), Bekir Ağırdır (KON-DA), Özer Sancar (METROPOL), Faruk Acar (ANDY-AR), Murat Gezici (GEZİCİ) İbrahim Uslu (ANAR), Gürkan Hacir (CNN Türk), Murat Sarı (KONSENSÜS), Mehmet Murat Pösteki (ORC), Mehmet Ali Kulat (MAK), Ahmet Kasım Han (Kadir Has Üniversitesi), Doç. Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi), Tanju Tosun (Ege Üniversitesi), Şaban Sevinç (Halk TV), İsmail Dükel (Halk TV), İsmail Küçükkaya (Fox TV), Fatih Portakal (Fox TV)." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 13:28

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