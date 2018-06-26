Tohum ve fidan desteğinde son 2 gün

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tohum ve fide-fidan desteğinde son 2 güne girildiğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tohum ve fide-fidan desteğinde son 2 güne girildiğini bildirdi.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 29 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerektiğini belirten Bayraktar, “Çiftçilerimizin yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını son güne bırakmadan bir an önce yaptırmalarında fayda var” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2018 yılı “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım ve Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği” başvurularının 29 Haziran’da biteceğini, gerekli belgelerle müracaatını zamanında yapamayan çiftçilerin destekten faydalanamayacağını belirtti.

DESTEK MİKTARLARI

Şemsi Bayraktar, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğini dekarda, susam, kanola ve aspirde 4, tritikale, yulaf ve çavdarda 6, çeltikte 8, buğday ve arpada 8.5, yer fıstığında 15, nohut, kuru fasulye, mercimek ve soyada 20, korunga, fiğ, yem bezelyesinde 20, yoncada 30, patateste 80 lira olacağını bildirdi.

Bayraktar, yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinin ise dekarda, bodur ve yarı bodur meyve türlerinde standart olanlarda 100, sertifikalı olanlarda 400, sertifikalı çilek fidesinde 400, bağ ve nar hariç diğer meyve fidanlarında standartta 100, sertifikalıda 280 lira olacağını kaydetti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ÇKS başvurularının, ziraat odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılabileceğini hatırlattı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 12:55

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