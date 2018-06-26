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Filipinler'de askerler polisleri vurdu: 6 ölü
26 Haziran 2018 12:20
Filipinler'de birbirlerinden habersiz operasyon yapan asker ve polisler 'yanlışlıkla' çatışmaya girdi, 6 polis öldü.
Filipinler'in Samar kentinde polis güçleriyle askerlerin birbirlerinden habersiz düzenledikleri operasyon sırasında "dost ateşiyle" 6 polisin öldüğü bildirildi.
Başkomiser Mariel Magaway, Samar'ın Villareal kasabasında ormanlık alanda birbirinden habersiz operasyon düzenleyen ulusal polis güçleri ve askerlerin yanlışlıkla birbirlerini vurduklarını ve 6 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.
Çatışmada 9 polisin de yaralandığını ifade eden Magaway, yaralıların tedavi altına alındığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Zamboanga/AA)Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 12:27
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