Filipinler'de askerler polisleri vurdu: 6 ölü

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Filipinler'de askerler polisleri vurdu: 6 ölü

    • 26 Haziran 2018 12:20

    Filipinler'de birbirlerinden habersiz operasyon yapan asker ve polisler 'yanlışlıkla' çatışmaya girdi, 6 polis öldü.

    Filipinler'in Samar kentinde polis güçleriyle askerlerin birbirlerinden habersiz düzenledikleri operasyon sırasında "dost ateşiyle" 6 polisin öldüğü bildirildi.

    Başkomiser Mariel Magaway, Samar'ın Villareal kasabasında ormanlık alanda birbirinden habersiz operasyon düzenleyen ulusal polis güçleri ve askerlerin yanlışlıkla birbirlerini vurduklarını ve 6 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.

    Çatışmada 9 polisin de yaralandığını ifade eden Magaway, yaralıların tedavi altına alındığını söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Zamboanga/AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 12:27
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