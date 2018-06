7 gündür süren Süperpak grevinde patron masaya oturmuyor

Patronun sıfır zam dayatmasına karşı greve çıkan Süperpak işçileri 'Sıfır zam kölece çalışma demektir. Kararlıyız' diyor.

Metehan UD

İzmir

Sıfır zam dayatmasına karşı başlayan Süperpak grevi 7. gününe girdi. Patron masaya oturmaya yanaşmazken konuştuğumuz işçiler zamsız çalışmanın kölece çalışma koşullarına denk geldiğini belirterek çocuklarının geleceği için grevi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Ambalaj üreticisi Avusturya firması MM Süperpak patronu ile şirketin İzmir, Karaman ve Gaziantep'teki fabrikalarında örgütlü Türk-İş'e bağlı Selülöz-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmelerinin (TİS) anlaşmazlık sonuçlanması üzerine başlayan grev devam ediyor.

3 ildeki fabrikalarda çalışan 250 civarındaki işçiyi yakından ilgilendiren TİS görüşmelerinde işçiler, maaşların net üzerinden ödenmesini ve net 380 TL zam verilmesini istiyor. İşçilerin bu taleplerine karşı patronun siparişlerdeki azalmayı ileri sürerek sıfır zam önermesine karşı başlayan grev 7. gününde sürüyor. Bir haftalık süreçte patron masaya oturmak için adım atmadı. Öte yandan grevi fırsata çevirmeye çalışan patron fabrikadaki makinelerin bakım onarım işlerini yaptırıyor.

KARAMAN, ANTEP VE FLORMAR İŞÇİLERİNE MESAJ

95 içinin çalıştığı Torbalı'daki fabrikada işçilerle grevlerine dair konuştuk. İşçiler, sıfır zammın kendileri için açlık sınırında yaşamaya itilmek olduğunu belirterek greve mecbur kaldıklarını dile getirdiler. Patronlarına masaya oturma ve taleplerini yerine getirme çağrısında bulunan işçiler grevi beraber sürdürdükleri Karaman ve Antep'teki işçilere ve Gebze'de direnişte olan Flormar işçilerine de birlik mesajlarını yolladı.

'SIFIR ZAM OLACAK ŞEY DEĞİL'

Fabrikanın 21 yıllık emekçisi ofset operatörü Yüksel İnanç toplu sözleşme sürecinden beklentileriyle ilgili "Biraz daha iyi bir yaşam ve şartlarımızı daha üst seviyeye taşımak için zam istiyoruz. Zaten işimizi gereğinden fazla yapıyoruz. Hepimizin çocuğu var. Onlara daha iyi gelecek sağlayabilmek için hakkımızı istedik. Sıfır zam Türkiye şartlarında olacak bir şey değil. Bugün soğan 7 lira olmuş. Bunları bizim de almamız gerekiyor. Ailemizi geçindirebilmek için. Patronumuz şimdiye kadar maaşımızı yatırmamazlık etmedi. Her ayın beşinde maaş yatıyor. Sadece biraz farkını istiyoruz. Zaten bugün açıklanan enflasyon oranında bize zam önerisinde bulunsa masaya oturabiliriz. Grev yolunu açtılar. Biz de hakkımızı kullanıyoruz. Grevimiz dayanışma içinde gidiyor. Her gün işçi arkadaşlarımızın tamamı geliyor. Biz her içeride işimizi yapmaya hazırız" dedi.

'GREV BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE GİDİYOR'

6 yıldır Süperpak'ta çalışan operatör Umut Filiz de ülke koşullarında aldıkları paranın günlük ihtiyaçları karşılamaya yettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sosyal hayatımız yok. Piyasaya göre bir tık fazla alıyoruz, bunu kabul ediyoruz ama o bile yetmiyor. Herkes çocuğuna daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için çalışır. Bizim derdimiz de bu. Çocuğumun her ihtiyacını karşılayabilmeyi istiyorum. Kendime dair bir beklentim yok. Patronumuz bize olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. Onlar bir adım atarsa biz de üç adım atarız. Biz bu noktaya gelmesini istemiyorduk. Hepimizin borcu var ve evini geçindirmeye çalışıyor ama buna bizi zorladılar. Grev birlik ve dayanışma içinde gidiyor. Karaman ve Antep'te bizimle birlikte grevde olan işçi arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Her zaman bir olursak biziz. Bir olamazsak biz yokuz ve kaybederiz. Hepsine selam yolluyorum."

'SIFIR ZAM KÖLECE ÇALIŞMAK DEMEK'

Fabrikadaki az sayıdaki kadın işçilerden biri olan 12 yıllık Süperpak çalışanı katlama makinesi işçisi Leyla Polat da sıfır zammın kölece çalışma anlamına geldiğini ifade ederek "Çünkü hiç bir şey zamsız ilerlemiyor günümüzde. Kat ve kat zam geliyor. Bu düzende zamsız çalışmamız imkansızdır. Grevimizin başarılı olamaması açlık sınırına gerilememiz anlamına geliyor. Alım gücümüz düşüyor. Daha önceden 50 liraya doldurduğumuz pazar arabası şimdi 150 liraya dolmuyor. Zam alamazsam aradaki farkı kapatabilmek için borçlanmam gerekiyor. Bu borcun altında kalkamayız. Sadece hakkımız olan zammı versin. Güzelce eskisi gibi çalışalım. Verim sunalım. Grevimizin her geçen gün geniş çevrede duyulmasından dolayı mutluyuz. Destekleyenlerimiz artıyor. Grevimiz sonuna kadar da devam edecek hakkımızı alana kadar" dedi.

