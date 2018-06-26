Tarabya'da 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Tarabya'da başkanlık sistemine geçiş süreciyle ilgili toplantı yapılıyor.

Tarabya'da, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılıyor.

DHA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü'nde saat 12.00'de başlayan değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 12:32

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