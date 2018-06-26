MHP: OHAL bir süre daha devam etmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 'OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor' açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, CNN Türk'teki canlı yayında OHAL'le ilgili soru üzerine "OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor" dedi.

Kalaycı, "Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var. OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Kalaycı ayrıca “AKP ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz” de dedi.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz'da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL'in kaldırılmasını da saymıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 11:57

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