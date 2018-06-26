Düzce'de geçersiz oyların sayımı sürüyor

Düzce'de AKP'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı. AKP, MHP'ye kaptırdığı bir vekilliği almak istiyor.

Düzce'de AKP'nin itirazı üzerine dün yaklaşık 4 bin geçersiz oyun yeniden sayımına karar verilmişti. Sayım işlemine bugün de devam ediliyor.

İl genelindeki 914 sandıkta oyların tamamı yeniden sayılıyor. Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin salonunda, AKP ve MHP'li yetkililerin gözetiminde oyların sayımı yapılırken, salonda ve etrafında da polis ekipleri görevlendirildi.

MHP'nin milletvekilliğini kazanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre, Meclis'e giremeyen, AKP 3'üncü sıra milletvekili adayı Numan Çabuk, "Çok küçük bir fark var. O yüzden geçersiz oy çok fazla olduğu için itiraz etmek istedik. Geçersiz oy çok fazla var. 4 bin küsur geçersiz oy var. Yurt dışından gelen oylar da var. İtirazı bu yüzden yaptık. Bir hakkımız varsa biz sonuna kadar takip etmek zorundayız. Sayım devam ediyor. Aslında geçersiz oylara itiraz etmek için itiraz etmiştik; ama daha sonra tamamına itiraz edildi. Bugün merkez ilçenin sayımı biter; ancak diğer ilçeler ne olur bilemem" dedi.

Düzce'de ilk sonuçlara göre AKP'den Fahri Çakır ile Ayşe Keşir, MHP'den Ümit Yılmaz seçildi.

275 bin 5 seçmenin yüzde 91.5'inin oy kullandığı kentte AKP yüzde 56.1, MHP yüzde 18.7, CHP 14.5, İYİ Parti yüzde 6.7, HDP yüzde 2, Saadet Partisi yüzde 1.5 oy aldı. (Düzce/DHA)

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