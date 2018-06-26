Yavru köpek soruşturmasında tutuklanan kepçe operatörü tahliye edildi

Patileri ve kuyruğu kesildiği için yaşamını yitiren yavru köpeğe ilişkin soruşturmada tutuklanan kepçe operatörü tahliye edildi.

Patileri ve kuyruğu kesildiği için yaşamını yitiren yavru köpeğe ilişkin yürüyülen soruşturmada tutuklanan kepçe operatörü İ.M. tahliye edildi. 1 hafta tutuklu kalan İ.M.'nin 23 Haziran'da serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra yaşamını yitiren yavru köpekle ilgili tutuklanan kepçe operatörü İ.M. tahliye edildi.

Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce, “sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi” suçlamasıyla bir hafta cezaevinde tutuklu kalan İ.M’nin 23 Haziran’da serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

13 Haziran Çarşamba günü Sapanca Hacımercan Mahallesi’ndeki ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği bulmuştu. Veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul’da bulunan bir kliniğine sevk edilmişti. İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmış, Sapanca Adliyesi’ne sevk edilen İ.M, 17 Haziran’da “sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi” suçlamasıyla tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 11:07

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