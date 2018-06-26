Oscar Robertson: Beyaz sporcular da sesini çıkarmalı

NBA efsanelerinden Oscar Robertson, sporcuların toplumsal meselelere dair sözlerini söyler hale gelmesini övdü ancak beyaz atletlere de çağrı yaptı.

NBA tarafından yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen Oscar Robertson, LeBron James’in toplumsal meselelere dair aktif pozisyonunu memnuniyetle karşıladığını belirtti ancak beyaz atletlerin de seslerini duyurması gerektiğini söyledi.

‘SADECE SİYAH SPORCU SORUNU DEĞİL’

Pazartesi günü Santa Monica’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Robertson şunları söyledi: “Bu insanlar aileleri olan gençler. Yaşanan adaletsizliklere tanık oldular ve buna karşı seslerini çıkarıyorlar. Ancak beni rahatsız eden tek şey tüm bunlar olurken beyaz sporcuların nerede olduğu. Bu sadece bir siyah sporcu sorunu değil. Dünyadaki adaletsizliği görüyorsunuz. LeBron ayağa kalktığı için mutluyum ama diğer oyuncuların da bunu yapması lazım. Oyuncuların ne yapmasını istiyorsunuz. Çenelerini kapamalarını ve top sürmelerini mi? Bence bu, onların hayat, siyaset, eğitim ve sokakta olan bitenlere dair düşündüklerini söylemelerinin zamanı. Farklı üniversitelere para bağışlayan çok sayıda oyuncu görüyorsunuz ama görünen o ki şu anda oyuncuların hiçbir şey söylememesini isteyen bir sistem var.

ABD spor çevreleri Trump’a karşı birleşti

NFL’de Trump’a karşı tarihi dayanışma

‘UMARIM BEYAZLAR VE SİYAHLAR BİRLİKTE HAREKET EDER’

Yıllar önce sporcular pek bir şey söylemiyordu çünkü söyleyemiyordu. Ancak şimdi umarım beyazlar ve siyahlar birlike hareket eder. Futbolda da böyle. Oyuncular Birliği takım sahiplerine karşı işin içine girerse neler olur bir düşünün? İşleri kolayca halledebilirler mi? Hayır.”

ABD spor çevrelerinde 'Trump' yansımaları

NBA’de Trump’a karşı isyanın nedenleri

RUSSELL VE ABDUL-JABBAR DA YANINDAYDI

NBA tarihinde normal sezonu triple-double ortalamayla tamamlayan ilk isim olan 79 yaşındaki Robertson, ödülü aldığı sırada yanında Kareem Abdul-Jabbar ve Bill Russell da vardı. Her iki isim de aktif spor kariyerleri sırasında ve sonrasında toplumsal meselelere olan yakınlıklarıyla biliniyordu. (SPOR SERVİSİ)

NBA'de yılın ödülleri dağıtıldı, 'MVP' James Harden oldu

LeBron James’ten Donald Trump’a ‘Eşitlik’ mesajı

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 11:04

www.evrensel.net