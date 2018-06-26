Jandarma Genel Komutanlığında 'FETÖ' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında halen görevde olan 6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde bulunan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucunda 'FETÖ' ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (Ankara/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 10:35

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