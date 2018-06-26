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Dolar kuru güne yükselişle başladı - 26 Haziran 2018
Yeni güne yükselişle başlayan dolar 4,6910 seviyesinde el değiştirdi. Avro 5,4890 sterlin ise 6,2070 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,6910 seviyesinde dengelendi.
Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlaması sonrası saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,6910 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 5,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 6,2260'tan işlem gördü.
Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.
Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,6890 4,6900
Avro 5,4890 5,4900
Sterlin 6,2070 6,2380
ANKARA
ABD Doları 4,6600 4,7000
Avro 5,4500 5,5000
Sterlin 6,1430 6,2660
(EKONOMİ SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 09:49