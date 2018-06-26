Fransa: ABD araçlara ithalat tarifesi uygularsa karşılık veririz

Fransa Maliye Bakanı, ABD'nin Avrupa'da üretilen araçlara ithalat tarifeleri uygulamaya başlaması halinde karşılık vereceklerini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'da üretilen araçlara ithalat tarifeleri uygulamaya başlaması halinde, Avrupa'nın da bu karşılık vereceğini söyledi.

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nde montajı yapılan tüm araçların ithalatında yüzde 20 gümrük tarifesi uygulama uyarısı yapmıştı.

Anglo-Amerikan Basın Birliği'nde konuşan Le Maire, "Eğer ABD bize araçlar için yüzde 20 gümrük vergisi ile vurursa, buna karşılık veririz. Biz gerilim istemiyoruz; ancak, saldırılan tarafız. Bir ticaret savaşı istemiyoruz; ancak, kendimizi savunacağız" dedi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 09:37

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