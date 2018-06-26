İstanbul'da dolu alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi. Galericiler ve yurttaşlar araçlarını korumaya aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.

Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Sokaklar halı, kilim ve kartonlarla örtülü araçlarla doldu.

İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.

METEOROLOJİNİN UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BELEDİYELERDEN VE SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Ayrıca belediyelerden vatandaşlara araçlarını kapalı ortamlarda tutmalarına ilişkin mesajla uyarılar da yapıldı.

Sigorta şirketlerinden de mesajla dolu yağışı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve sürüş güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 08:58

www.evrensel.net