İstanbul'a dolu yağmadı ama #dolu sosyal medyayı şenlendirdi

Meteoroloji'nin dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi, yurttaşlar araçlarını korumaya aldı. Dolu yağmadı ama sosyal medya şenlendi.

Meteorolojinin İstanbul için 'dolu' yağışı uyarısı yurttaşları hareketi geçirdi. bulundu. Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı tehlikesinden korkan yurttaşlar araçların üstünü pazar yerine çevirdi. Kimi battaniye, kimi karton, kimi seccade kullanan yurttaşların bazıları daha profesyonel yöntemler seçti. Yalıtımda kullanılan köpük, baloncuklu naylon kullananların yanı sıra, çatı malzemesi kullananlar bile oldu. Bu görüntüler, sosyal medyada, özellikle Twitter'da eğlenceli paylaşımlara neden oldu.

honda Allaha sığındı ya sen bugün Allah için ne yaptın toyota??

#dolu pic.twitter.com/aGJtj6Upzt — sam (@bijonanahtarii) 26 Haziran 2018

Keşke arabalarımıza kıymet verdiğimiz kadar yarınlarımıza da kıymet verseydik. #dolu pic.twitter.com/jccEjn8EB4 — İlber Ortayayl ı (@hocanindibi) 26 Haziran 2018

Meteoroloji yağmur yağacak diyor, basın #dolu yağacak yazıyor, araç sahipleri göktaşı hazırlığı yapıyor :) pic.twitter.com/BbKdAopHif — Norm Ender (@NormEnder) 26 Haziran 2018

Seçimden sonra istanbul komple kapandı...laiklik elden gidiyahh #dolu pic.twitter.com/Zp01hfreIf — ayşegül (@aysgl02690070) 26 Haziran 2018

AKOM: DOLU İLE İLGİLİ RİSK EN AZA İNMİŞTİR

AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, "Yağışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu ile ilgili risk en aza inmiştir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Marmara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış Bursa ve Tekirdağ bölgelerinde dolu şeklinde etkili olmuştur. Yağış, Marmara denizi üzerinden geçerek akşam 17.00 sıralarında İstanbul'da etkili olmaya başlamıştır. Yağışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu ile ilgili risk en aza inmiştir" ifadeleri yeraldı.

METEOROLOJİNİN UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

YAĞIŞIN 3 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan uyarıda, meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın, kenti etkisi altına almasının beklendiği hatırlatıldı. Uyarıda, "Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul'un bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına gireceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışların bölgesel olacağı, zaman zaman dolu şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Raporda, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi olabileceği belirtiliyor. Özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için kapalı alanlarda muhafaza edilmesi öneriliyor. Üç gün süreceği tahmin edilen yağışların, fırtına şeklinde aralıklarla devam edeceği belirtiliyor."

BELEDİYELERDEN VE SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Ayrıca belediyelerden vatandaşlara araçlarını kapalı ortamlarda tutmalarına ilişkin mesajla uyarılar da yapıldı.

Sigorta şirketlerinden de mesajla dolu yağışı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve sürüş güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 22:23

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