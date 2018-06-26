LGS sonuçları açıklandı, sorgulama E-Okul'dan yapılabilir

Bu yıl ilk kez uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Sınava giren yüz binlerce öğrenci sonuçlara E-Okul'dan bakabilecek.

Yüz binlerce ilkokul öğrencisinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları bugün saat 16.00'da açıklandı. Lise sınav sonuçlarını öğrenciler ve veliler E-Okul ile sorgulayabilir.

Sonuçların 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmiş ancak Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra 26 Haziran'da açıklanacağı duyurmuştu. Bakanlık, Bursluluk Sınavı sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: "Merkezi Sınav sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir."

E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmekte. Velilerin gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

SORULAR VE CEVAPLARI

2 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava Ait Soru ve Cevap Anahtarları, ÖDGSM’nin resmi web sitesinde yayınlandı. LGS sayısal bölüm kitapçığı ve LGS sözel bölüm kitapçığı ‘A’ türünden verildi. Soruları ve cevapları görmek için tıklayın.

LGS YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme kılavuzunun 27 Haziran–29 Haziran 2018 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

♦ Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

♦ Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dahil) yatırılması gerekmekte.

♦ 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamakta.

♦ 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların E-Okul Sistemi veya www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamakta.

♦ Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

♦ Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

LGS açıklanıyor: Öğrenci ve velilerde tercih ve yerleştirme endişesi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 16:04

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